En vivo

La Cadena del Gol

Lanús vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos unen fuerzas contra incendios en el delta

El acuerdo establece protocolos de acción inmediata, con equipos interconectados las 24 horas, y un sistema unificado de alertas. También incluye capacitación conjunta para bomberos y brigadistas.    

08/08/2025 | 19:26Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Manejo del fuego: Santa Fe coordina acciones clave con Buenos Aires y Entre Ríos.

FOTO: Manejo del fuego: Santa Fe coordina acciones clave con Buenos Aires y Entre Ríos.

FOTO: Manejo del fuego: Santa Fe coordina acciones clave con Buenos Aires y Entre Ríos.

Rosario se convirtió este viernes en el escenario de un acuerdo clave para proteger el frágil ecosistema del delta del Paraná. Con los recientes focos ígneos aún frescos en la memoria, las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, junto al gobierno nacional, sellaron un pacto interjurisdiccional para combatir de manera coordinada los incendios que cada año amenazan la región.

El secretario de Protección Civil santafesino, Marcos Escajadillo, expresó: "Estamos consolidando estrategias conjuntas que van desde la prevención hasta la respuesta operativa inmediata".

La urgencia del acuerdo queda clara al escuchar a Pablo Aceñolaza, representante entrerriano, quien describe el delta como "un territorio de acceso casi imposible, sin caminos terrestres, donde la logística se convierte en nuestro mayor desafío".

"Sin caminos, el trabajo aéreo y la cooperación entre provincias son claves", explicó un técnico entrerriano durante la reunión.

Desde Buenos Aires, Fabián García aportó la experiencia de su provincia, que sufrió incendios de hasta dos años de duración durante las peores sequías.

El compromiso del gobierno nacional se materializó a través de Martín Guerra, de la Agencia Federal de Emergencias, quien detalló el aporte de brigadistas, meteorólogos especializados y medios aéreos, al tiempo que pidió: "Debemos terminar con la cultura de la quema intencional".

Su mensaje va acompañado del reconocimiento al trabajo de Prefectura y Gendarmería en el control de accesos a las islas. La necesidad es urgente: el delta, con su intrincada geografía de humedales y escasos accesos terrestres, requiere estrategias coordinadas

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho