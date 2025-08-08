Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos unen fuerzas contra incendios en el delta

Rosario se convirtió este viernes en el escenario de un acuerdo clave para proteger el frágil ecosistema del delta del Paraná. Con los recientes focos ígneos aún frescos en la memoria, las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, junto al gobierno nacional, sellaron un pacto interjurisdiccional para combatir de manera coordinada los incendios que cada año amenazan la región.

El secretario de Protección Civil santafesino, Marcos Escajadillo, expresó: "Estamos consolidando estrategias conjuntas que van desde la prevención hasta la respuesta operativa inmediata".

La urgencia del acuerdo queda clara al escuchar a Pablo Aceñolaza, representante entrerriano, quien describe el delta como "un territorio de acceso casi imposible, sin caminos terrestres, donde la logística se convierte en nuestro mayor desafío".

"Sin caminos, el trabajo aéreo y la cooperación entre provincias son claves", explicó un técnico entrerriano durante la reunión.

Desde Buenos Aires, Fabián García aportó la experiencia de su provincia, que sufrió incendios de hasta dos años de duración durante las peores sequías.

El compromiso del gobierno nacional se materializó a través de Martín Guerra, de la Agencia Federal de Emergencias, quien detalló el aporte de brigadistas, meteorólogos especializados y medios aéreos, al tiempo que pidió: "Debemos terminar con la cultura de la quema intencional".

Su mensaje va acompañado del reconocimiento al trabajo de Prefectura y Gendarmería en el control de accesos a las islas. La necesidad es urgente: el delta, con su intrincada geografía de humedales y escasos accesos terrestres, requiere estrategias coordinadas