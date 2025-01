Consejos para prevenir un golpe de calor desde Hospital Privado Universitario

En épocas de altas temperaturas como lo es el verano, es importante cuidar el cuerpo y la salud ante la exposición solar y las consecuencias que puede traer cuando la misma se prolonga. Desde el servicio de Guardia Médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba, acercan información para detectarlo y prevenirlo.

Un golpe de calor se puede definir como un conjunto de síntomas que se producen ante el exceso de calor en el cuerpo como consecuencia de una exposición prolongada a altas temperaturas. Es el efecto más grave del calor, ya que falla la capacidad de regular la temperatura del cuerpo y puede elevarse hasta los 40°C. Debe diferenciarse del agotamiento por calor ya que, si bien son estadios del mismo proceso, el golpe de calor conlleva una mayor intensidad de los síntomas.

Principales síntomas para reconocerlo:

· Cefalea

· Mareos

· Nauseas

· Vómitos

· Sudoración

· Debilidad generalizada

Síntomas menos frecuentes (por exposición prolongada)

· Sincope

· Hipotensión arterial

· Desorientación, confusión

· Dificultad para respirar

· Falta de sudoración

· Insuficiencia o falla renal

· Edema pulmonar

· Arritmias cardíacas

¿Quiénes presentan un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor?

Hay grupos de personas que particularmente tiene mayor riesgo de sufrirlo:

· Bebés y niños pequeños.

· Adultos mayores de 65 años.

· Personas con enfermedades crónicas, enfermedad cardiaca, renal o hipertensión arterial.

· Pacientes con discapacidad, postrados, desnutridos.

¿Cómo actuar ante síntomas?

Para evitar cuadros graves, desde el servicio de Guardia Externa del Hospital recomiendan:

· Permanecer en un sitio fresco.

· Aplicar compresas húmedas o agua directamente.

· Solo si la persona está consciente, beber agua de a pequeños sorbos.

· Buscar atención médica inmediata si los síntomas son severos o duran más de una hora.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Para evitar los efectos que el calor tiene sobre la salud, es importante tener ciertas precauciones.

En el hogar y la calle:

· Cubrir las ventanas que reciben el sol con cortinas, toldos o persianas.

· Usar ropa suelta, ligera (algodón, lino) y cómoda, de colores claros.

· Refrescarse con una ducha o mojarse con agua fresca.

· Tomar agua o bebidas frescas, bajas en azucares, no gasificadas. Es importante el consumo de líquido, aunque no la persona no tenga sed (1 o 2 vasos de líquido cada hora).

· Usar elementos de protección, como sombrero de ala ancha.

· Evitar los trayectos en auto durante las horas de más sol. No dejar a niños o animales domésticos solos en vehículos cerrados.

· Evitar tomar sol. Las quemaduras del sol disminuyen la capacidad de la piel de mantener la humedad y temperatura.

· Eludir realizar actividad física intensa durante las horas de más calor.

En la alimentación:

· Aumentar el consumo de frutas de verano y verduras.

· Preparar comidas equilibradas, ligeras y regulares. Evitar aquellas ingestas calientes, copiosas y de digestión lenta.

· En caso de padecer alguna enfermedad que implique una restricción de líquidos (enfermedades cardíacas, renales o del hígado), consultar con el médico antes de aumentar la ingestión de líquidos.

· Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que alteran la capacidad de respuesta al calor y favorecen la deshidratación. Evitar también aquellas con cafeína.

Recordá consultar inmediatamente al médico ante la aparición de los primeros síntomas o dirigirse al servicio de Guardia de Hospital Privado Universitario de Córdoba.