"Yo, disléxica": cómo la vida de Marina Vollmann cambió para siempre

Marina Vollmann, exmodelo y autora del libro "Yo, disléxica", reveló su experiencia con la dislexia, que fue diagnosticada a los 40 años. En diálogo con Cadena 3, explicó cómo esta condición afecta no solo a quienes la padecen, sino también a sus familias.

"A mí me diagnosticaron dislexia a los 40 años, me cambió la vida de un día para el otro. Cuando me dijeron que tenía que hacer mi diagnóstico, no creía que tuviera algo", expresó Vollmann, quien también contó que sus hijos enfrentan la misma dificultad de aprendizaje.

La autora destacó que la dislexia no está relacionada con el coeficiente intelectual, sino con la necesidad de un abordaje diferente en la manera de aprender.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"En mi época no existía la palabra dislexia, me costó un montón. Si no te iba bien en la escuela, eras burra o no eras burra", recordó. Aseguró que los estudiantes con dislexia suelen ser malinterpretados como vagos o dispersos, lo que agrava su situación emocional y educativa.

La autora subrayó la importancia de la detección temprana en las escuelas: "Cuando los niños pasan al primer grado, ahí es importante la detección. Es una lucha y hay que reglamentar las leyes en las instituciones educativas". Aunque reconoció que hubo avances, Marina sostuvo que aún queda un largo camino por recorrer.

También mencionó el impacto positivo de la virtualidad durante la pandemia para sus hijos. "Para ellos fue un oasis que no vayan a la escuela de forma presencial, el ámbito escolar era nocivo para ellos", confesó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su testimonio, Marina relató una conversación que tuvo con una niña, que también tiene dislexia: "Ella me decía que sentía que todos en su clase eran robots, porque los otros escribían páginas completas mientras ella apenas llegaba al segundo renglón".

Su experiencia muestra la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes.

"La dislexia no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. A veces, los exámenes orales ayudan a los chicos a demostrar su conocimiento, ya que pueden expresar lo que saben sin la presión de la escritura", explicó Marina, quien también destacó que "los docentes deben aprender a esperar y ayudar a los que más lo necesitan".

/Inicio Código Embebido/

Diversidad Todos podemos aprender. Dislexia: ¿qué es y cómo tratarla en el aula? Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Dislexia con el objetivo de visibilizar esta dificultad en el aprendizaje que es un trastorno en la lectura ya sea de palabras o números.

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Carolina Amoroso.