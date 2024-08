"A mi hijo lo volvería a elegir", la fuerza de una mamá ante el síndrome de Down

Flavia Irós

En una emotiva entrevista, Ana Sosof Aguilón, madre de Pedro Gustavo, un niño de casi tres años con síndrome de Down, compartió su experiencia y desafíos como mamá soltera. Ana expresó que el diagnóstico fue una "sorpresa" y que al principio no contaba con información sobre la condición: "Para mí es algo nuevo, pero no es fácil, y son etapas que pasan".

La madre destacó las diferentes etapas que atraviesan los niños con síndrome de Down, mencionando que "hay niños que caminan rápido, hay niños que no". En el caso de Pedro, su principal preocupación es que aún no puede caminar: "Eso me desespera, no sé cuánto tiempo". Sin embargo, también subrayó que su hijo "come bien, es muy inquieto y se ríe, como cualquier niño".

Ana trabaja como bordadora para mantener a sus hijos

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ana ha buscado apoyo en organizaciones como ADISA, aunque se retiró por falta de comunicación y apoyo. "Supuestamente es una organización para niños discapacitados en general, pero hay días que uno quisiera apoyo, pero no lo dan", comentó. A pesar de sus esfuerzos, este año no ha podido acceder a terapias: "Cero terapia. Ahora solo estoy viendo en internet cómo ayudarlo".

La madre también destacó su situación económica, mencionando que no tiene fondos suficientes para costear terapias. "Busco la manera cómo ayudarlo más", afirmó. Ana trabaja como bordadora para mantener a sus tres hijos, incluyendo a Pedro, y aunque recibe algo de apoyo de su familia, reconoce que debe salir adelante por sí misma.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Padro tiene tres años y su mamá lucha día a día para ayudarlo a salir adelante

Sobre la relación de Pedro con sus hermanos, Ana comentó que "lo quieren" y que son felices juntos. "Hay días de tristeza y felicidad a la vez, pero sí, es normal", reflexionó Ana, pero no dudó en afirmar: " A mi hijo lo volvería a elegir".