Israel volvió a atacar una escuela de la ONU en la Franja de Gaza

Israel bombardeó este sábado una escuela para desplazados de la ONU en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas, y realizó incursiones en la zona sur del enclave, donde ya murieron casi 9.500 personas, mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió en Jordania con cancilleres árabes y reiteró el apoyo de su país a las "pausas humanitarias".

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, bajo control de Hamas, informó de un nuevo ataque en una escuela de la ONU convertida en refugio para desplazados en el campo de refugiados de Jabaliya, mientras crecía la indignación internacional por el bombardeo de ayer fuera de un hospital contra una caravana de ambulancias.

"La masacre de la escuela Al Fakhura perpetrada por el ocupante israelí esta mañana dejó 15 mártires y 70 heridos", informó el vocero de la cartera de Salud en la Franja de Gaza, Ashraf al Qidreh.

Este viernes un bombardeo contra otra escuela convertida en refugio para desplazados en el norte de la Franja dejó 20 muertos y decenas de heridos, según el movimiento islamista.

El jueves pasado la ONU había anunciado que cuatro de sus escuelas en la Franja de Gaza, que acogían a desplazados de la guerra, habían sido alcanzadas por bombardeos que causaron la muerte de 23 personas.

El ejército israelí informó que ha "intensificado" sus operaciones, casi un mes después del inicio de la guerra desencadenada tras el ataque lanzado por Hamas el 7 de octubre en territorio israelí que dejó 1.400 muertos, en su mayoría civiles, y en el que el grupo islamista capturó a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

Tras el ataque, Israel lanzó bombardeos contra la Franja de Gaza, en los que murieron ya casi 9.500 personas, entre ellas unos 3.900 niños, y hace más de una semana el Ejército comenzó una ofensiva terrestre en el norte del enclave palestino, donde aseguró que tiene rodeada desde el jueves la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este sábado que durante la madrugada llevaron a cabo una "incursión limitada" en el sur de la Franja de Gaza, en preparación para una nueva etapa de la guerra, reportó el medio Times of Israel.

La operación, ejecutada por las fuerzas de ingeniería de combate y tanques, consistía en trazar mapas de edificios y limpiar la zona de artefactos explosivos colocados, precisaron las FDI, que indicaron que durante la operación las tropas se encontraron con una célula de Hamas que salió de un túnel y las tropas bombardearon a los agentes y los mataron.

En el marco de su guerra contra Hamas, Israel ordenó a los habitantes del norte del empobrecido enclave, donde viven unas 2,3 millones de personas, que se trasladen hacia el sur.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que "ningún lugar es seguro" en Gaza, en reacción al ataque israelí contra un convoy de ambulancias que el viernes dejó 15 muertos y 60 heridos, y en el que insistió en la necesidad de un alto el fuego.

La Media Luna Roja palestina indicó que "el convoy consistía en cinco ambulancias", entre ellas una del Ministerio de Salud del territorio palestino controlado por Hamas y otra de la misma ONG.

De acuerdo con la Media Luna Roja, el bombardeo se produjo a una distancia de dos metros de la entrada del hospital y una segunda ambulancia fue atacada "a cerca de un kilómetro del hospital", causando varios heridos.

El Ejército israelí acusó la semana pasada a Hamas de "librar la guerra desde los hospitales" de la Franja de Gaza, algo que el grupo islamista niega.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió en la red social X estar "totalmente conmocionado por los informes de ataques a ambulancias" y pidió "protección para pacientes, personal de salud, instalaciones y ambulancias".

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.



We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.



Ceasefire NOW.…