Video: el insólito gol que se perdió Garnacho solo contra el arco

El argentino Alejandro Garnacho erró un "gol hecho" en la última jugada del encuentro del Manchester United y el Fulham, que se jugó en la tarde de viernes.

Este fue el primer encuentro del regreso de la Premier League, donde los "Reds" se terminaron quedando con el partido, por suerte para el campeón de América.

Con este triunfo, los dirigidos por Ten Hag arrancaron con el pie derecho y terminarán la fecha en el lote de los punteros.

Al finalizar el encuentro, Ruud van Nistelrooy, leyenda del United, se acercó a Garnacho para consolarlo por el gol errado.

Look at Ruud Van Nistelrooy going over to Alejandro Garnacho to cheer him up.



WHAT A GUY!???? pic.twitter.com/NIFcno59cA