Uruguay y Perú se enfrentan en un duelo clave: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Uruguay vs Perú por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay recibe este jueves a Perú.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Centenario. Se podrá ver por TyC Sports.

El conjunto de Marcelo Bielsa logró ganar en su última presentación, para romper una racha adversa y quedar a un empate de la clasificación. Su rival llega apremiado, ya que precisa sumar los 6 puntos en juego y esperar otros resultados para aspirar al repechaje.

Probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Cómo ver en vivo Uruguay vs Perú

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.