Uruguay y Perú se enfrentan en un duelo clave: horario y formaciones

El conjunto de Marcelo Bielsa busca sellar la clasificación ante un rival que tiene su última chance. Se puede ver en vivo por el celular.

04/09/2025 | 06:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Uruguay vs Perú por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay recibe este jueves a Perú.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Centenario. Se podrá ver por TyC Sports.

El conjunto de Marcelo Bielsa logró ganar en su última presentación, para romper una racha adversa y quedar a un empate de la clasificación. Su rival llega apremiado, ya que precisa sumar los 6 puntos en juego y esperar otros resultados para aspirar al repechaje.

Probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Cómo ver en vivo Uruguay vs Perú

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrenta Uruguay contra Perú en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los entrenadores? El DT de Uruguay es Marcelo Bielsa y el de Perú es Óscar Ibáñez.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde tendrá lugar el partido? El partido se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá ver en TyC Sports y seguir por plataformas digitales como Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

