Una de las figuras del Vélez campeón anunció que se va del club

El mediocampista ofensivo Claudio Aquino no continuará en el plantel profesional de Vélez Sarsfield.

El futbolista de 33 años comunicó su decisión mediante una publicación de redes sociales.

En el inicio del escrito, el jugador explicó todo su paso por el elenco de Liniers: "Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto”. Aquino agregó: "estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón”.

“Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo. Gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado bancando en los momentos difíciles”, manifestó Claudio Aquino en su posteo de Instagram.



En el final del mensaje, el enganche argentino cerró con unas palabras de agradecimiento para la hinchada del Fortín: “gracias a la familia fortinera que con mucho esfuerzo nos acompañó a todos lados. Feliz de haber sido campeón con esta gran institución. Gracias de corazón”.

El adroguense tiene contrató hasta el 31 de diciembre, pero no renovará su vínculo y se convertirá en jugador libre.

Hasta el momento, no existe ningún rumor de una posible llegada a algún club del fútbol sudamericano o europeo. La oferta de Boca no siguió en pie, Fernando Gago no mostró interés en un posible desembarco en la mitad de la cancha del Xeneize. Por ende, Aquino deberá esperar una oferta formal o continuará en situación de agente libre.

Su estadía en el Fortín

El futbolista llegó al club el 8 de agosto del 2023, un momento complejo porque Vélez atravesó uno de los peores momentos deportivos de los últimos tiempos, estuvo en la zona de descenso.

Sin embargo, en la última fecha del campeonato, el Fortín venció 3-1 a Colón de Santa Fe y aseguró su continuidad en la primera división del fútbol argentino. En aquel partido decisivo, Aquino convirtió el tercer gol que concretó la victoria.

El adroguense sufrió un primer año complejo, pero tomó una decisión de seguir en Vélez. En su segundo año, con un cuerpo técnico diferente, Aquino demostró un impactante nivel dentro del terreno de juego.

Claudio Aquino demostró un gran fútbol en el torneo y concretó el título de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, en el Trofeo de Campeones, una revancha importante para Vélez, el Fortín cayó 3-0 frente a Estudiantes de La Plata.