Troilo: "Nunca pensé en plantarme, quería una oferta que le dejé plata al club"

El defensor central fue anunciado de manera oficial por el Parma de Italia en un traspaso récord para el "Pirata".

21/08/2025 | 19:23Redacción Cadena 3

FOTO: Troilo fue presentado en el Parma. (Foto:@1913parmacalcio)

  1.

    Audio. Troilo: "Nunca pensé en plantarme, quería una oferta que le dejé plata al club"

    La Cadena del Gol

    Episodios

Belgrano anunció este jueves de manera oficial que Mariano Troilo fue vendido en una cifra récord al Parma de Italia. Al mismo tiempo el conjunto de la Serie A presentó al defensor.

La venta de Troilo al Parma se dio por un monto de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase, siendo así la venta más importante de la historia del club.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante esto, el futbolista habló con Cadena 3 y aseguró: "Ya tenía ganas de conocer a mis compañeros. Se estaba haciendo un poco largo, pero al final se pudo dar".

"Lo primero que me chocó fue el idioma, voy a tratar de agarrarlo lo más rápido posible y absorber los conceptos que pide el DT", dijo sobre su llegada a Italia.

Respecto a la diferencia en los entrenamientos, el defensor indicó que en Italia se le da mucha importancia al pase, los controles y jugar en el menor tiempo posible.

Troilo recordó sus inicios con emoción y recordó: "Lo primero que a uno le llega de los recuerdos es cuando uno entra por primera vez al predio, siendo un chico con muchas ilusiones".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre su relación con el hincha de Belgrano, la cual tuvo momentos complicados para el defensor, Troilo señaló: "Haber revertido mi imagen con el hincha de Belgrano es algo que me pone muy contento".

Sobre sus declaraciones tras el partido ante Independiente, en las que señaló que ese era su último partido en el club analizó: "Quizás fue un poco apresurado de mi parte. Al psicólogo del club le dije que era una semana muy difícil para mí, me afectaba mucho cuando decían que yo no quería jugar".

"Nunca pensé en plantarme, quería una oferta que le dejé buena plata al club", agregó. 

"Rechacé una oferta muy grande de Dubai, había mucha plata de por medio, pero no me interesaba esa parte", dijo.

El ex jugador de Belgrano se refirió a lo qué le dijo el cuerpo técnico de la selección, a la cual fue convocado en la última fecha de las Eliminatorias: "Hablé mucho con el ayudante de campo de Scaloni, me preguntaba en todo momento cómo iba lo mío. Son un gran grupo de personas en la Selección".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nahuel Molina me mandó un mensaje en estos días", contó.

Sobre su relación con Lisandro López, defensor central de Belgrano, "Nano" aseguró: "Licha López me hizo crecer mucho en el pensamiento y el hambre de querer ganar, es un crack".

"Agradecerle al hincha de Belgrano, gracias por el cariño. Voy a seguir viendo al club porque ahora seré un pirata más", cerró.

Entrevista de La Cadena del Gol.

Lectura rápida

¿Qué anunció Belgrano?
Anunció la venta de Mariano Troilo al Parma de Italia.

¿Cuánto fue el monto de la venta?
La venta se realizó por USD 9.600.000, siendo la más importante en la historia del club.

¿Qué dijo Troilo sobre su llegada a Italia?
Comentó que le chocó el idioma y que intentará aprenderlo rápidamente.

¿Cómo se siente Troilo respecto a su imagen con el hincha?
Se siente contento de haber revertido su imagen con el hincha de Belgrano.

¿Qué ofrecimiento rechazó Troilo?
Rechazó una oferta muy grande de Dubai por motivos que no le interesaban.

