Belgrano presentó sus nuevas camisetas: cómo son y cuánto cuestan

Con un evento especial en La Piojera, Belgrano presentó sus nuevas camisetas de cara a lo que resta del Torneo Clausura y Copa Argentina.

Llevadas a cabo por la marca Umbro, las nuevas pieles del "Pirata" están inspiradas en la reivindicación de la identidad y de la historia del club y del Barrio Alberdi.

Las camisetas, titular celeste y suplente negra, serán estrenadas en la sexta fecha del Clausura ante Central Córdoba, el próximo lunes 25 de agosto en el Gigante de Alberdi.

La camiseta fue presentada en las redes con un video que era la continuación del que ya había publicado el club con el mismo actor. En el video comienzan a aparecer jugadores de Belgrano con las camisetas y haciendo hincapié en los detalles.

Además, en el video se hace referencia a la canción de Catriel y Paco Amoroso, "El Único".

Cómo son las camisetas nuevas de Belgrano

La titular es celeste y está inspirada en Alberdi. El tono celeste es más intenso que las anteriores. Los vivos y detalles son negros, relacionado también a una combinación convencional desde los orígenes. Además, el diseño hace referencia a Alberdi a través de los edificios históricos del barrio del Club, se puede ver la fachada del Hospital Nacional de Clínicas, de la histórica Cervecería, del Centro Cultural Comunitario La Piojera y la fuente de la Plaza Colón. En el cuello, además de las referencias al barrio, está escrito "Belgrano".

(Foto:Prensa Belgrano)

La camiseta alternativa presenta la tradicional combinación de colores, con el negro como base y los vivos e intervenciones en celeste. Los detalles presentan elementos relacionados a la hinchada de Belgrano, con referencias piratas.

(Foto:Prensa Belgrano)

Ambas camisetas están disponibles de manera online en República de Alberdi o de manera presencial en Arturo Orgaz 550.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Belgrano

La camiseta presentada este miércoles está disponible para hinchas de Belgrano a un precio de $109.990, tanto la celeste como la negra.