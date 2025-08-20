"Luifa" Artime: "A Belgrano lo sacamos campeón entre todos"

Belgrano presentó de manera oficial y con un evento en La Piojera sus nuevas camisetas. Desde allí, el presidente Luis Fabián Artime habló con Cadena 3.

El "Luifa" destacó la calidad de la nueva camiseta y los detalles que tienen ambas, tanto la titular como la alternativa.

"Siempre estoy ilusionado, el tipo que no tiene ilusión, ¿para qué está? Siempre voy a ir para adelante", señaló Artime.

El presidente también mencionó la importancia de alcanzar los 100.000 socios, destacando que "no solo somos socios para entrar a la cancha".

"Somos un club avasallante y con obras. Él socio ve que le devolvemos con trabajo y con corazón, toda la comisión directiva somos hinchas", agregó.

Además, Artime declaró: "A Belgrano lo sacamos campeones entre todos, Licha, el Chino y los socios".

"ME ENCANTA SER BELGRANO, A VECES EN LA CALLE ME GRITAN ´BOLIVIANO´Y SABÉS QUÉ, ME ENCANTA"



Belgrano presentó de manera oficial y con un evento en La Piojera sus nuevas camisetas. Desde allí, el presidente Luis Fabián Artime habló con Cadena 3. pic.twitter.com/hvdcaGCqmN — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) August 21, 2025

El "Luifa" recordó con nostalgia sus inicios en el club y afirmó que "Belgrano es una lucha popular". El lema que acompañó la presentación de las camisetas es "Nos encanta lo que somos".

"Me encanta que en la calle me griten boliviano, nosotros somos humildes y siempre vamos con trabajo. Me enamoré de este club", indicó Artime.

Sobre la venta de Mariano Troilo, el presidente confirmó que está "todo cerrado".

Además, se refirió al partido de Copa Argentina ante Newell´s y dijo que se jugará "a mediados de septiembre, porque el seis está el rally".

Entrevista de Maximiliano Molina.