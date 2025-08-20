En vivo

"Luifa" Artime: "A Belgrano lo sacamos campeón entre todos"

El presidente del "Pirata" habló con Cadena 3 luego de la presentación de la nueva camiseta del club.

20/08/2025 | 20:30

FOTO: Artime, presidente de Belgrano. (Archivo)

Belgrano presentó de manera oficial y con un evento en La Piojera sus nuevas camisetas. Desde allí, el presidente Luis Fabián Artime habló con Cadena 3.

El "Luifa" destacó la calidad de la nueva camiseta y los detalles que tienen ambas, tanto la titular como la alternativa.

"Siempre estoy ilusionado, el tipo que no tiene ilusión, ¿para qué está? Siempre voy a ir para adelante", señaló Artime.

El presidente también mencionó la importancia de alcanzar los 100.000 socios, destacando que "no solo somos socios para entrar a la cancha".

"Somos un club avasallante y con obras. Él socio ve que le devolvemos con trabajo y con corazón, toda la comisión directiva somos hinchas", agregó.

Además, Artime declaró: "A Belgrano lo sacamos campeones entre todos, Licha, el Chino y los socios".

El "Luifa" recordó con nostalgia sus inicios en el club y afirmó que "Belgrano es una lucha popular". El lema que acompañó la presentación de las camisetas es "Nos encanta lo que somos".

"Me encanta que en la calle me griten boliviano, nosotros somos humildes y siempre vamos con trabajo. Me enamoré de este club", indicó Artime.

Sobre la venta de Mariano Troilo, el presidente confirmó que está "todo cerrado".

Además, se refirió al partido de Copa Argentina ante Newell´s y dijo que se jugará "a mediados de septiembre, porque el seis está el rally".

Entrevista de Maximiliano Molina.

Lectura rápida

¿Qué presentó Belgrano?
Belgrano presentó sus nuevas camisetas en un evento en La Piojera.

¿Quién es el presidente de Belgrano?
El presidente de Belgrano es Luis Fabián Artime.

¿Cuántos socios busca alcanzar Belgrano?
Belgrano busca alcanzar los 100.000 socios.

¿Qué mencionó Artime sobre la venta de un jugador?
Artime confirmó que la venta de Mariano Troilo está "todo cerrado".

¿Cuándo se jugará el partido de Copa Argentina?
El partido de Copa Argentina ante Newell's se jugará a mediados de septiembre.

