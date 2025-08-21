En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano confirmó la venta de Troilo por una cifra récord para el club

El “Pirata” anunció que la transferencia del defensor central al Parma se dio por un monto de USD 9.600.000, es la más importante de la historia del club. Ya fue presentado por el club italiano. 

21/08/2025 | 15:00Redacción Cadena 3

FOTO: Mariano Troilo sigue su carrera en el fútbol europeo.

Belgrano confirmó de manera oficial la venta de su defensor central Mariano Troilo, quien ya fue presentado por el Parma de Italia.

El club de barrio Alberdi anunció que la venta de Troilo se dio por un monto de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase, siendo así la venta más importante de la historia del club.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Belgrano se queda con una plusvalía de un 15% sobre el excedente de 7,2 millones de Euros.

Al mismo tiempo, el Parma anunció la llegada del jugador de 22 años con una foto y un video en sus redes, además del escrito: "Una presencia imponente. Un gigante en nuestra defensa. Con 1,94 m, se eleva por encima de todos. Bienvenido, Mariano Troilo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Troilo llegó a Belgrano en 2012 y recorrió todas las etapas de formación en las divisiones juveniles del club. Debutó en la Copa Argentina en 2023. Posteriormente, disputó 57 partidos en la Primera División y, además, fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, para la última doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La despedida de Troilo en sus redes

A través de un posteo, el joven futbolista se despidió del club que lo vio nacer.

Troilo publicó varias fotos en las que se lo puede ver con la camiseta de Belgrano como niño en inferiores y jugando en la primera del "Pirata".

"Hoy me toca escribir las palabras que nunca pensé que llegarían. Después de 15 años defendiendo estos colores, viviendo cada entrenamiento, cada victoria y cada derrota con el corazón, es momento de cerrar este capítulo tan importante de mi vida. Llegué siendo un niño con muchos sueños y me voy siendo una persona que encontró acá una segunda casa. En este club aprendí que el fútbol no solo se juega con el cuerpo, sino también con el alma", señaló Troilo.

"Agradezco a los hinchas, que con su aliento me hicieron sentir invencible incluso en los momentos más difíciles. Gracias a mis compañeros, entrenadores, dirigentes y a todas las personas que trabajan detrás de todo esto para que este club siga latiendo. Ustedes son el motor silencioso que hace grande a esta institución. No es un adiós, es un hasta pronto. Porque uno nunca deja de llevar en la sangre los colores que ama. Seguiré alentando, desde donde esté, con el mismo orgullo que sentí cada vez que pisé la cancha", continuó.

"Gracias por todo, Belgrano. Mi corazón siempre será parte de esta historia", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué se confirmó oficialmente?
La venta de Mariano Troilo por parte de Belgrano.

¿Quién es Mariano Troilo?
Es un defensor central de 22 años que fue presentado por el Parma.

¿Cuánto se pagó por Troilo?
Se pagaron USD 9.600.000 por la totalidad del pase.

¿Cuándo debutó Troilo en la Copa Argentina?
Debutó en 2023.

¿Por qué es importante esta venta para Belgrano?
Es la venta más importante de la historia del club.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho