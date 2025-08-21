Belgrano confirmó la venta de Troilo por una cifra récord para el club

Belgrano confirmó de manera oficial la venta de su defensor central Mariano Troilo, quien ya fue presentado por el Parma de Italia.

El club de barrio Alberdi anunció que la venta de Troilo se dio por un monto de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase, siendo así la venta más importante de la historia del club.

/Inicio Código Embebido/

El Club Atlético Belgrano hace oficial la venta de Mariano Troilo al club Parma Calcio de la Serie A de Italia, realizada por un monto histórico de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase. Además, Belgrano resguarda un 15% de… pic.twitter.com/71Xk5I1yko — Belgrano (@Belgrano) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

Además, Belgrano se queda con una plusvalía de un 15% sobre el excedente de 7,2 millones de Euros.

Al mismo tiempo, el Parma anunció la llegada del jugador de 22 años con una foto y un video en sus redes, además del escrito: "Una presencia imponente. Un gigante en nuestra defensa. Con 1,94 m, se eleva por encima de todos. Bienvenido, Mariano Troilo".

/Inicio Código Embebido/

Una presenza imponente.

Un gigante nella nostra difesa.

Con i suoi 1,94m, si erge sopra tutti.

Benvenuto, Mariano Troilo! ??????#WelcomeToParma pic.twitter.com/iE1EDWBNJq — ?????????? ???????????? ???????? (@1913parmacalcio) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

Troilo llegó a Belgrano en 2012 y recorrió todas las etapas de formación en las divisiones juveniles del club. Debutó en la Copa Argentina en 2023. Posteriormente, disputó 57 partidos en la Primera División y, además, fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, para la última doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La despedida de Troilo en sus redes

A través de un posteo, el joven futbolista se despidió del club que lo vio nacer.

Troilo publicó varias fotos en las que se lo puede ver con la camiseta de Belgrano como niño en inferiores y jugando en la primera del "Pirata".

"Hoy me toca escribir las palabras que nunca pensé que llegarían. Después de 15 años defendiendo estos colores, viviendo cada entrenamiento, cada victoria y cada derrota con el corazón, es momento de cerrar este capítulo tan importante de mi vida. Llegué siendo un niño con muchos sueños y me voy siendo una persona que encontró acá una segunda casa. En este club aprendí que el fútbol no solo se juega con el cuerpo, sino también con el alma", señaló Troilo.

"Agradezco a los hinchas, que con su aliento me hicieron sentir invencible incluso en los momentos más difíciles. Gracias a mis compañeros, entrenadores, dirigentes y a todas las personas que trabajan detrás de todo esto para que este club siga latiendo. Ustedes son el motor silencioso que hace grande a esta institución. No es un adiós, es un hasta pronto. Porque uno nunca deja de llevar en la sangre los colores que ama. Seguiré alentando, desde donde esté, con el mismo orgullo que sentí cada vez que pisé la cancha", continuó.

"Gracias por todo, Belgrano. Mi corazón siempre será parte de esta historia", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/