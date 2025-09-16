Tottenham recibirá a Villarreal por la Champions League: horario y dónde verlo
El conjunto inglés de Cuti Romero abre este martes la fase de grupos del certamen continental.
16/09/2025 | 07:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Tottenham vs Villarreal por la Champions League
Tottenham recibe este martes al Villarreal en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports 2 y Disney+.
Con Cuti Romero como uno de los referentes, el conjunto inglés viene de ser campeón de la Europa League.
Probables formaciones
Tottenham: Vicario, Spence, van de Ven, Romero, Porro, Bergvall, Palhinha, Sarr, Simons, Kudus, Tel.
Villarreal: Júnior, Cardona, Foyth, Mouriño, Veiga, Moleiro, Parejo, Partey, Buchanan, Mikautadze, Pépé.
Cómo ver en vivo Tottenham vs Villarreal
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Tottenham enfrenta a Villarreal por la Champions League.
¿Quiénes juegan?
Los equipos son Tottenham, con Cuti Romero, y Villarreal.
¿Cuándo se juega?
El partido se lleva a cabo este martes a las 16:00 horas de Argentina.
¿Dónde se juega?
El encuentro se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium, Londres.
¿Cómo se puede ver?
Se puede seguir el partido por Fox Sports 2 y Disney+, además de plataformas digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]