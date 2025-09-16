Tottenham recibirá a Villarreal por la Champions League: horario y dónde verlo

FOTO: Cómo ver en vivo Tottenham vs Villarreal por la Champions League

Tottenham recibe este martes al Villarreal en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports 2 y Disney+.

Con Cuti Romero como uno de los referentes, el conjunto inglés viene de ser campeón de la Europa League.

Probables formaciones

Tottenham: Vicario, Spence, van de Ven, Romero, Porro, Bergvall, Palhinha, Sarr, Simons, Kudus, Tel.

Villarreal: Júnior, Cardona, Foyth, Mouriño, Veiga, Moleiro, Parejo, Partey, Buchanan, Mikautadze, Pépé.

Cómo ver en vivo Tottenham vs Villarreal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.