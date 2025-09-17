Tapia y Kicillof juntos en La Plata: presentaron obras en el estadio Único

Se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en La Plata, donde se presentó el plan de remodelación del Estadio Único, conocido como Diego Armando Maradona.

El encuentro, que se dio este miércoles, fue encabezado por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y contó con la participación del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Durante la reunión, se exhibió un video que mostró el Masterplan de las reformas que se realizarían en el estadio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este plan contempla cuatro fases clave: la mejora del campo de juego, la renovación del techo, la actualización de la iluminación y las mejoras en las infraestructuras interiores y conectividad.

Se estableció como objetivo tener finalizadas las obras para finales de marzo de 2026.

El presidente Tapia destacó la importancia del proyecto al afirmar: "Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además del presidente Tapia, estuvieron presentes otros dirigentes destacados del fútbol argentino como Diego Milito (Racing), Fabián Berlanga (Vélez), Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) y Nicolás Russo (Lanús), así como Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River Plate y otros directivos.

Kicillof también expresó su opinión sobre el evento: "Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovecho también para agradecerle al Presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto".