Se fue a Talleres "Maxi" Luján, histórico DT del femenino de Belgrano

La salida de Maximiliano Luján de la estructura de Belgrano causó revuelo puertas adentro ya que rápidamente el ex entrenador del femenino, quien iba a seguir ligado a la séptima de AFA, cambió de vereda para trabajar en Talleres.

Sorpresa causó en su momento, cuando se supo que dirigiría por última vez al femenino del “Pirata” en el cotejo ante Banfield el pasado 7 de diciembre. A las chicas llegó en 2022 para reemplazar a Daniela Díaz, quien se marchaba a River y luego de estar al frente de la Cuarta en 2019 (siendo campeón de la Primera B Nacional) y de la Novena en 2021 (en donde también se alzó con el título).

Con Luján, el femenino de Belgrano logró el ascenso a la máxima categoría, jugó la final de la Copa Federal 2022 ante River, y fue finalista de la Copa de la Liga en 2023 en los partidos decisivos ante Boca.

En declaraciones a Cadena 3, Luján dijo “Voy a trabajar en la estructura de juveniles de AFA de Talleres”.

Consultado por su salida de Belgrano, aseguró: “El por qué me voy es largo. No es una decisión fácil porque son 12 años en el club, pero Talleres visualiza y proyecta profesionalmente cosas que Belgrano, hoy en día, lamentablemente no lo puede hacer”.

Luján es hincha de Belgrano pero eso no lo detuvo a la hora de pensar en un progreso ya sí lo contó: “Así que tomé la decisión dejando de lado el corazón y entendiendo que es lo mejor para mi futuro profesional”.

Casi al mismo momento de la salida de Luján, Belgrano confirmó que Mariana “Pomu” Sánchez será la nueva entrenadora del equipo femenino. Sánchez tiene una larga historia en el club, ya que en su momento jugaba como lateral izquierdo y también desempeñó funciones en el área administrativa de la institución.





