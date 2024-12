¿Por qué a los chicos de Talleres les cuesta llegar a Primera?

Gabriel Rodríguez

¿Por qué pocos jugadores de la cantera de Talleres llegan al primer equipo? Veamos: a lo largo de su derrotero en Primera División, el trabajo de inferiores fue tan bueno que ganó títulos de juveniles, de reserva, jugó la Libertadores Sub-20 y permanentemente son citados los chicos a las selecciones juveniles.

Desde 2016 –año del regreso a la máxima categoría- a la fecha debutaron 29 futbolistas surgidos de las inferiores y solamente dos pudieron trascender: Nahuel Bustos y Federico Navarro, con un promedio de casi cuatro apariciones por año.

Cuando Talleres ascendió no tenía una plantilla acorde para participar en los torneos de reserva y ahí pudimos conocer de un staff compuesto por más de 32 personas en el departamento de scouting, que se replantea objetivos cada seis meses con un análisis integral y la única aprobación del presidente Andrés Fassi.

Y a la primera de cambio hizo historia dos veces en esa divisional, primero bajo la dirección técnica de Lucas Bovaglio y después de Walter Lemma para consagrarse en 2017 y 2018 como bicampeón. Esa es una marca que a ese momento se había registrado por última vez hacía 30 años, cuando Newell’s fue campeón en las temporadas 1985/86 y 1986/87.

El proceso de captación de apuestas, incorporaciones y refuerzos que tiene Talleres no parece muy diferente al de varios otros clubes, pero casi siempre se destaca por contar con futbolistas que sobresalen de la media normal.

Ante el buen cometido de las llamadas apuestas es que los chicos que piden pista no tienen lugar. Le pasó a Pablo Solari que no alcanzó a debutar. Le sucedió a Thiago Palacios, quien apenas con un puñado de partidos, no rindió, fue prestado a Independiente Rivadavia y luego vendido en una cifra millonaria a Inter.

Otros como Catriel Sánchez se cansaron de marcar goles en inferiores y reserva, pero cuando llegaron a Primera no se destacaron, ni en Talleres ni en otro lado. O Favio Cabral, otro de los artilleros históricos de las juveniles albiazules, quien jugó algunos cotejos y luego deambuló por varios clubes hasta encontrar en Central Córdoba su lugar. O Julián Malatini, un lateral grandote que en Defensa y Justicia la rompió de central y por un millón de dólares fue vendido al exterior.

Los 29

Nahuel Bustos, Catriel Sánchez, Cristian Ojeda, Lautaro Guzmán, Mauro Valiente, Marcos Arturia, Federico Navarro, Renzo Paparelli, Franco Malagueño, Fernando Bersano, Favio Cabral, Julián Malatini, Augusto Schott, Gastón Torres, Joaquin Blazquez, José Romero, Cristian Ludueña, Agustín Venezia, Santiago Toloza, Thiago Palacios, Maximiliano Gatani, Juan Cruz Giacone, Maximiliano Alvez, Diego Barrera, Matías Gómez, Tomás Olmos, Bruno Juncos, Gustavo Albarracín y Jeremías Gallard.

El “Bebe” Albarracín es el jugador más joven en marcar un gol (el 2 de junio de este 2024 ante Central Córdoba) desde el regreso de Talleres a Primera con 18 años y un mes, superando a Juan Cruz Giacone, quien con 18 años y 8 meses le había anotado a Newell’s por la Copa Argentina el 3 de setiembre de 2022.

Giacone, a su vez, había mejorado los números del “Rulo” Romero quien con 18 años y 9 meses le marcó a Sarmiento el 4 de diciembre de 2021.

De los 29, con Alexander Medina debutaron nueve: Cabral, Schott, Blázquez y Torres en 2020. Malatini, Romero, Venezia y Ludueña en 2021. Y Gallard en 2024.

Desde 2016 a 2024, Talleres logró dos títulos de reserva; jugó la Libertadores Sub-20 de 2018 en Uruguay; y se quedó con tres campeonatos en juveniles: Cuarta en 2017, Séptima en 2018 y Octava en 2019.

Y esas logros van acompañados desde lo estructural y económico porque Talleres tendrá el Centro de Ciudad Deportiva más grande de Latinoamérica, con una inversión de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos.

Y el Centro de Rendimiento para albergar a 300 chicos con una erogación de 6 millones de dólares.

¿Cuántos debutaron en Instituto? Desde que la Gloria volvió a Primera, vieron luz cinco jugadores: Nicolás Dubersarsky, Gonzalo Requena, Lucas Klimowicz, Jeremías Lázaro y Lautaro Carrera, todos con Diego Dabove al mando.

¿Cuántos llegaron en Belgrano? Con más o menos suceso, Guillermo Farré en Primera le dio minutos a nueve jugadores: Daniel Barrea, Tomás Castro, Matías Moreno, Francisco Facello, Mariano Troilo, Nicolás Brito, Franco Rami, Genaro Bracamonte y Jeremías Lucco.

Norberto Fernández mandó a la cancha a Gerónimo Heredia.

Y Juan Cruz Real a cinco: Juan Velázquez, Máximo Osés, Lucas Bustos, Ramiro Hernández y Lucas Bernabéu.

Pasa en otros clubes

En el fútbol argentino, un estudio arrojó que de cada cien chicos que se desempeñan en las Divisiones Inferiores de los clubes de AFA, solo entre uno y tres llegan a ser profesionales.

Ese promedio le acaba de dar a Belgrano, flamante campeón de la Cuarta de AFA ya que sólo tres jugadores firmaron primer contrato profesional: Álvaro Ocampo (defensor), Ignacio Manzanares (extremo) y Agustín Melano (hermano de Lucas, delantero). Los tres, categoría 2004.

Claro está que las instituciones no le pueden hacer contrato a todos, pero hay un tema a corregir porque un montón de pibes que no llegaron buscan otra profesión en la que desarrollarse, luego de años intentando lograr abrirse camino en el fútbol y el mayor inconveniente es que deben empezar de cero.

Es que el fútbol es así. Tiene un funcionamiento feroz en el que solo unos pocos logran convertirse en profesionales y la gran mayoría queda en el camino, pero la crítica al sistema no es por lo competitivo, sino que radica en la falta de apoyo a los que no llegan a Primera.

