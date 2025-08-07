Real Madrid blindó a una de sus joyas con una cláusula de mil millones de euros

El Real Madrid oficializó la renovación de contrato de Gonzalo García hasta 2030, con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

El delantero de 21 años, surgido de las divisiones inferiores del club, se ganó la confianza de la dirigencia tras su destacado desempeño en el Mundial de Clubes, donde fue uno de los máximos goleadores del certamen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el torneo internacional, García se consolidó como titular en el equipo de Xabi Alonso ante la ausencia de Kylian Mbappé por problemas físicos y fue determinante: anotó cuatro goles (ante Al Hilal, Red Bull Salzburgo, Juventus y Borussia Dortmund) y brindó una asistencia frente a Pachuca, lo que le permitió quedarse con el premio al máximo goleador del campeonato.

La actuación del madrileño en el Mundial de Clubes marcó un punto de inflexión en su carrera. Si bien ya había dejado una huella en la temporada anterior con un gol decisivo ante Leganés en la Copa del Rey, su consolidación llegó en el plano internacional.

La dirigencia blanca respondió con una mejora salarial, una extensión contractual hasta 2030 y una cláusula de salida que lo ubica en el selecto grupo de futbolistas blindados por mil millones de euros, junto a figuras como Mbappé, Vinicius, Bellingham y Camavinga.

Además, García portará la camiseta número 9 en la próxima temporada, dorsal que pertenecía a Mbappé y que quedó vacante tras el cambio del francés al número 10, heredado de Luka Modric tras su partida al Milan.

El joven atacante le ganó la pulseada a Endrick y se convirtió en una pieza clave en el esquema del nuevo entrenador, al punto que el club desistió de incorporar otro centrodelantero en este mercado de pases.