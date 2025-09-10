Racing perdió ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18
Cayó por 1 a 0 en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, España.
10/09/2025 | 19:31Redacción Cadena 3
FOTO: Equipo de Racing que disputó la final.
Racing cayó por 1 a 0 ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18 y quedó en las puertas de coronarse en el certamen de juveniles que se disputó en la ciudad de Córdoba, en España.
Con el único gol del número 22, el ucraniano Artem Rybak, quien se filtró en el área ante la floja marca de la defensa de “La Academia”, dejó en el camino al arquero y selló el 1 a 0 a los 28 minutos del complemento.
El equipo argentino cerró así una destacada campaña en suelo español, donde jugó seis partidos en apenas diez días y ganó cinco de ellos. En semifinales sorprendió al vencer 2 a 1 a Real Madrid y en cuartos había dejado en el camino al Betis en un vibrante 5 a 4.
/Inicio Código Embebido/
¡¡GOLAZO DE BARCELONA!! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anota el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025
?? #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF
/Fin Código Embebido/
En la fase de grupos había mostrado solidez al imponerse sobre Sevilla (2 a 1), Corinthians (1 a 0) y Pogba Academy (4 a 1). Además, en cada encuentro se disputaban tandas de penales tras el tiempo reglamentario, que servían como recurso de desempate en caso de igualdad en puntos.
Barcelona, por su parte, alcanzó el título tras una campaña pareja. Igualó en el debut frente a River (1 a 1) y luego superó a Como 1907 (3 a 2) y Benfica (1 a 0) en la fase inicial. En los cruces eliminatorios se impuso por penales tanto a Corinthians como a Palmeiras, tras igualar en tiempo regular 2 a 2 en ambos encuentros.
La derrota en la final dejó a Racing con sabor amargo, aunque con un balance positivo por la actuación de sus juveniles en un torneo internacional que reunió a varios de los clubes más importantes del mundo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en la final? Racing perdió 1 a 0 ante Barcelona en el Mundial de Clubes Sub 18.
¿Quién anotó el gol decisivo? El gol fue anotado por Artem Rybak del Barcelona.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se jugó el 10 de septiembre de 2025.
¿Dónde tuvo lugar el evento? En el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, España.
¿Cuál fue el desempeño de Racing en el torneo? Racing ganó cinco de los seis partidos disputados en el torneo.
[Fuente: Noticias Argentinas]