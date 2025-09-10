Racing perdió ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18

Racing cayó por 1 a 0 ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18 y quedó en las puertas de coronarse en el certamen de juveniles que se disputó en la ciudad de Córdoba, en España.

Con el único gol del número 22, el ucraniano Artem Rybak, quien se filtró en el área ante la floja marca de la defensa de “La Academia”, dejó en el camino al arquero y selló el 1 a 0 a los 28 minutos del complemento.

El equipo argentino cerró así una destacada campaña en suelo español, donde jugó seis partidos en apenas diez días y ganó cinco de ellos. En semifinales sorprendió al vencer 2 a 1 a Real Madrid y en cuartos había dejado en el camino al Betis en un vibrante 5 a 4.

¡¡GOLAZO DE BARCELONA!! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anota el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.



?? #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025

En la fase de grupos había mostrado solidez al imponerse sobre Sevilla (2 a 1), Corinthians (1 a 0) y Pogba Academy (4 a 1). Además, en cada encuentro se disputaban tandas de penales tras el tiempo reglamentario, que servían como recurso de desempate en caso de igualdad en puntos.

Barcelona, por su parte, alcanzó el título tras una campaña pareja. Igualó en el debut frente a River (1 a 1) y luego superó a Como 1907 (3 a 2) y Benfica (1 a 0) en la fase inicial. En los cruces eliminatorios se impuso por penales tanto a Corinthians como a Palmeiras, tras igualar en tiempo regular 2 a 2 en ambos encuentros.

La derrota en la final dejó a Racing con sabor amargo, aunque con un balance positivo por la actuación de sus juveniles en un torneo internacional que reunió a varios de los clubes más importantes del mundo.