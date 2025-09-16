Racing le ganó a Vélez en Liniers en la ida de los cuartos de la Libertadores

Racing le ganó a Vélez en Liniers en la ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La "Academia" venció al "Fortín" por 1-0 con gol de Adrián "Maravilla" Martínez. Vélez tuvo un jugador menos por la expulsión de Lisandro Magallan.

La vuelta de los cuartos de final será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda donde Racing buscará cerrar su pase a semis.

¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fue empujado por el primer palo por el volante Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área del mediocampista Agustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho del guardameta Tomás Marchiori.

En 14 minutos, un pase filtrado de Galván habilitó al delantero Michael Santos, que remató desde la derecha buscando el primer palo, pero no pudo superar a Cambeses. Algunos segundos después tuvo un nuevo disparo desde una posición similar, que salió bajo y se fue cerca del segundo palo.

A los 38 minutos, Santos recibió un pase largo por izquierda y metió un nuevo remate bajo y cruzado, que volvió a irse ancho.

Cuando iban 43 minutos, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor Lisandro Magallán, que ya estaba amonestado, quien golpeó con los tapones al volante Juan Nardoni, luego de realizar un despeje.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada fue de Racing, a los seis minutos, con una volea desde la izquierda del delantero Santiago Solari, que dio en el poste izquierdo de Marchiori.

A los siete minutos, un centro rasante del lateral Facundo Mura desde la derecha le llegó al delantero Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1-0.

En 16 minutos el defensor Aaron Quirós convertía el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

La última fue del “Fortín”, a los cinco minutos de descuento de la segunda mitad, con un remate bajo al segundo palo del extremo Matías Pellegrini, desviado por el arquero Cambeses.

