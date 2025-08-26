Polémica en Lanús: la pareja de un jugador subió una foto alentando a River

La pareja del delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, compartió una historia en su Instagram alentando a River y tratando de “equipo chico” al Granate en el partido que los del Sur del Gran Buenos Aires empataron ante el Millonario por el gol de Castillo.

Este lunes por la noche, Lanús logró un empate agónico ante River en condición de local con el gol del delantero formado en el Millonario y proveniente de Gimnasia La Plata, Rodrigo Castillo. El futbolista lleva anotados cuatro tantos en lo que va del Torneo Clausura y es el máximo goleador del certamen.

Sin lugar a dudas, en Lanús están más que conformes con el rendimiento del delantero de 24 años pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de la pareja de Castillo generó revuelo en el equipo del Sur del Gran Buenos Aires.

La novia de Rodrigo Castillo nos dice a los hinchas de Lanús que festejamos un empate. Ojalá que Rodrigo termine esa relación. ???? pic.twitter.com/Z6lZo29imV — ?????????? (@TomyyJose) August 26, 2025

En el formato de historia de Instagram, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea de Lanús con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.

Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la foto donde decía que “los chiquitos festejan empates” refiriéndose al Granate. Esto contrajo un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas de Lanús.

