Polémica en Lanús: la pareja de un jugador subió una foto alentando a River
El delantero anotó el gol del empate agónico este lunes en un partido lleno de controversia por una publicación de su pareja en Instagram.
26/08/2025 | 16:05Redacción Cadena 3
FOTO: Rodrigo Castillo lleva anotado cuatro goles en el Torneo Clausura.
La pareja del delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, compartió una historia en su Instagram alentando a River y tratando de “equipo chico” al Granate en el partido que los del Sur del Gran Buenos Aires empataron ante el Millonario por el gol de Castillo.
Este lunes por la noche, Lanús logró un empate agónico ante River en condición de local con el gol del delantero formado en el Millonario y proveniente de Gimnasia La Plata, Rodrigo Castillo. El futbolista lleva anotados cuatro tantos en lo que va del Torneo Clausura y es el máximo goleador del certamen.
Sin lugar a dudas, en Lanús están más que conformes con el rendimiento del delantero de 24 años pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de la pareja de Castillo generó revuelo en el equipo del Sur del Gran Buenos Aires.
/Inicio Código Embebido/
La novia de Rodrigo Castillo nos dice a los hinchas de Lanús que festejamos un empate. Ojalá que Rodrigo termine esa relación. ???? pic.twitter.com/Z6lZo29imV— ?????????? (@TomyyJose) August 26, 2025
/Fin Código Embebido/
En el formato de historia de Instagram, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea de Lanús con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.
Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la foto donde decía que “los chiquitos festejan empates” refiriéndose al Granate. Esto contrajo un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas de Lanús.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. River se durmió al final y Lanús rescató un empate en un partido dramático
Fue 1-1 en el sur bonaerense. Montiel, tras una jugada preparada, puso en ventaja al equipo de Gallardo. Castillo, en la última pelota, niveló el marcador. “El Millo” sigue liderando el Grupo B, pero por un solo punto.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Lanús y River? La pareja de Rodrigo Castillo subió una foto alentando a River.
¿Quién es Rodrigo Castillo? Es el delantero de Lanús que anotó el gol del empate.
¿Cuándo se publicó la historia de Instagram? La historia fue publicada el lunes por la noche durante el partido.
¿Dónde ocurrió el partido? En condición de local, en Lanús.
¿Por qué se generó controversia? Por los comentarios despectivos de la pareja sobre el equipo Lanús en su Instagram.
[Fuente: Noticias Argentinas]