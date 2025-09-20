Polémica en Barracas: el planchazo del hijo del "Chiqui" Tapia que ignoró el VAR

FOTO: El planchazo de Iván Tapia que no revisó el VAR.

Sarmiento de Junín derrotó por 1-0 a Barracas Central como visitante en la novena fecha del Torneo Clausura, gracias a un gol de Carlos Villalba a los 22 minutos. Sin embargo, el triunfo quedó marcado por una fuerte polémica arbitral.

A los 36 minutos del primer tiempo, Iván Tapia, capitán de Barracas e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, aplicó un planchazo sobre Elián Giménez que dejó al jugador de Sarmiento tendido con visibles gestos de dolor. El árbitro Ramírez sancionó la infracción con tarjeta amarilla, decisión que generó críticas por la falta de revisión del VAR, que nunca lo convocó a observar la jugada en el monitor.

Tremendo planchazo de Iván Tapia, que debió ser roja pero Ramírez y Ceballos (VAR) se hicieron bien los boludos. No sorprende.



Y si, no van a echar al hijo del presidente ni perjudicar a Barracas Centra. Los árbitros hacen los deberes de Chiqui Tapia y Beligoy pic.twitter.com/fn9vZPwnad — SpiderCARP ??????? (@SpiderCarp23) September 20, 2025

El equipo juninense ya acumulaba sospechas de posibles perjuicios, recordando los antecedentes de fallos polémicos en favor de Barracas Central, club vinculado al presidente de la AFA. Pese a la acción discutida, el conjunto local siguió con 11 jugadores en cancha y buscó el empate, aunque no logró quebrar el resultado.

En la próxima fecha, Sarmiento enfrentará a Talleres de Córdoba, mientras que Barracas Central se medirá con Belgrano.