Deportes

Polémica en Barracas: el planchazo del hijo del "Chiqui" Tapia que ignoró el VAR

El equipo de Junín se impuso 1-0, pero el planchazo de Iván Tapia sobre Giménez y la falta de intervención del VAR desató la polémica. Mirá.

20/09/2025 | 19:01Redacción Cadena 3

FOTO: El planchazo de Iván Tapia que no revisó el VAR.

Sarmiento de Junín derrotó por 1-0 a Barracas Central como visitante en la novena fecha del Torneo Clausura, gracias a un gol de Carlos Villalba a los 22 minutos. Sin embargo, el triunfo quedó marcado por una fuerte polémica arbitral.

A los 36 minutos del primer tiempo, Iván Tapia, capitán de Barracas e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, aplicó un planchazo sobre Elián Giménez que dejó al jugador de Sarmiento tendido con visibles gestos de dolor. El árbitro Ramírez sancionó la infracción con tarjeta amarilla, decisión que generó críticas por la falta de revisión del VAR, que nunca lo convocó a observar la jugada en el monitor.

El equipo juninense ya acumulaba sospechas de posibles perjuicios, recordando los antecedentes de fallos polémicos en favor de Barracas Central, club vinculado al presidente de la AFA. Pese a la acción discutida, el conjunto local siguió con 11 jugadores en cancha y buscó el empate, aunque no logró quebrar el resultado.

En la próxima fecha, Sarmiento enfrentará a Talleres de Córdoba, mientras que Barracas Central se medirá con Belgrano.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Sarmiento de Junín en su partido? Sarmiento de Junín ganó 1-0 a Barracas Central.

¿Quién anotó el gol del partido? El gol fue anotado por Carlos Villalba a los 22 minutos.

¿Qué polémica surgió durante el partido? Se cuestionó la decisión del árbitro Ramírez de no revisar una falta de Iván Tapia con el VAR.

¿Qué antecedentes tiene Barracas Central en este contexto? Barracas Central ha estado vinculado a fallos polémicos en su favor y a su presidente de la AFA.

¿Cuáles son los próximos rivales de Sarmiento y Barracas Central? Sarmiento enfrentará a Talleres de Córdoba y Barracas Central se medirá con Belgrano.

