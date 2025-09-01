Nico González fue presentado como refuerzo del Atlético de Madrid
El jugador llega desde la Juventus de Italia a préstamo por un año.
01/09/2025 | 15:09Redacción Cadena 3
FOTO: Nico González fue presentado como refuerzo del Atlético de Madrid
El delantero argentino Nicolás González fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de España. El jugador llega desde la Juventus de Italia a préstamo por un año.
Este lunes, en el anteúltimo día del mercado de pases, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone sumó a su duodécimo refuerzo: el delantero Nicolás González. El oriundo de Escobar arriba al ´Colchonero´ a préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos.
/Inicio Código Embebido/
¡Bienvenido, Nico Gonzalez! ??????? pic.twitter.com/9H1lam8wyh— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2025
/Fin Código Embebido/
Su anterior club, la Juventus de Italia, pretendía vender al jugador que llegó a la ´Vecchia Signora´ en agosto del año pasado por 38 millones de euros desde la Fiorentina. El Atlético de Madrid pudo conseguir que salga cedido, cumpliendo las reglas del fair play financiero que impone la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).
El formado en Argentinos Juniors es el sexto futbolista argentino en la actual plantilla del Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada que también arribó en este mercado de pases.
/Inicio Código Embebido/
Mercado de pases. Un argentino jugará un año a préstamo con Enzo Fernández en el Chelsea
El campeón del mundo tendrá a un argentino como compañero. Alejandro Garnacho también firmó por el club "Blue".
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid? El nuevo refuerzo es el delantero argentino Nicolás González.
¿De dónde llega Nicolás González? Llega desde la Juventus de Italia.
¿Cuándo fue presentado Nicolás González? Fue presentado este lunes, en el anteúltimo día del mercado de pases.
¿Qué condiciones tiene su préstamo? Llega a préstamo por un año con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos.
¿Cuántos futbolistas argentinos hay en el Atlético de Madrid? Hay seis futbolistas argentinos en la plantilla actual, incluyendo a Nicolás González.