FOTO: Nico González fue presentado como refuerzo del Atlético de Madrid

El delantero argentino Nicolás González fue presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de España. El jugador llega desde la Juventus de Italia a préstamo por un año.

Este lunes, en el anteúltimo día del mercado de pases, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone sumó a su duodécimo refuerzo: el delantero Nicolás González. El oriundo de Escobar arriba al ´Colchonero´ a préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos.

Su anterior club, la Juventus de Italia, pretendía vender al jugador que llegó a la ´Vecchia Signora´ en agosto del año pasado por 38 millones de euros desde la Fiorentina. El Atlético de Madrid pudo conseguir que salga cedido, cumpliendo las reglas del fair play financiero que impone la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).

El formado en Argentinos Juniors es el sexto futbolista argentino en la actual plantilla del Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada que también arribó en este mercado de pases.

