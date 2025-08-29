Newell’s buscará recuperarse ante Barracas Central: horario y formaciones

Newell's y Barracas Central chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

La “Lepra” llega a este encuentro tras perder sobre la hora el clásico con Rosario Central por lo que se espera un clima caldeado. El “Guapo”, en tanto, busca una victoria para subirse a la cima de la Zona A.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cómo ver en vivo Newell's vs Barracas Central

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.