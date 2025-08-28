En vivo

Deportes

Messi va por otro: uno por uno, los títulos que ganó en su carrera

El argentino metió a su equipo, el Inter Miami, en la final de la Leagues Cup.

28/08/2025 | 09:29Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi, delantero argentino del Inter Miami. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El astro argentino Lionel Messi anotó un doblete y fue clave en la clasificación del Inter Miami, a la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de Estados Unidos y México.

El rival en la final será el Seattle Sounders de Estados Unidos y el encuentro se llevará a cabo este domingo a las 21 (hora de Argentina) en el estadio Lumen Field, que tiene capacidad para casi 70 mil espectadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, Messi irá en busca de su título número 47 como profesional, que le permitiría seguir estirando la ventaja entre los jugadores más ganadores en la historia del fútbol. Recién en la segunda posición aparece el ex lateral brasilero Dani Alves, que cosechó 43, mientras que los españoles Gerard Piqué y Andrés Iniesta comparten la tercera posición con 38 cada uno.

Uno por uno, los títulos de Lionel Messi en su carrera

Barcelona: 35 títulos

  • LaLiga (10): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019
  • Supercopa (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018
  • Copa del Rey (7): 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021
  • Champions League (4): 2006, 2009, 2011 y 2015
  • Mundiales de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015
  • Supercopas de Europa (3): 2009, 2011 y 2015

Selección argentina: 6 títulos

  • Mundial Sub 20 (1): 2005
  • Juegos Olímpicos (1): 2008
  • Copa América (2): 2021 y 2024
  • Finalissima (1): 2022
  • Mundial (1): 2022

Paris Saint-Germain: 3 títulos

  • Ligue 1 (2): 2022 y 2023
  • Supercopa de Francia (1): 2022

Inter Miami: 2 títulos

  • Leagues Cup (1): 2023
  • MLS Supporters´ Shield (1): 2024

Lectura rápida

¿Quién anotó un doblete para clasificar su equipo?
El astro argentino Lionel Messi anotó un doblete y fue clave en la clasificación del Inter Miami.

¿Contra quién jugará el Inter Miami en la final?
El Seattle Sounders de Estados Unidos será el rival en la final.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido de la final?
El encuentro se realizará este domingo a las 21 (hora de Argentina).

¿Cuántos títulos tiene Messi hasta la fecha?
Messi busca su título número 47 como profesional.

¿Cuántos títulos ganó Messi en su carrera?
Lionel Messi ha ganado un total de 46 títulos en su carrera hasta ahora.

[Fuente: Noticias Argentinas]

