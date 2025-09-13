Messi picó un penal, se lo atajaron y el Inter Miami perdió por goleada

El Inter Miami sufrió una derrota contundente por 3-0 ante Charlotte FC en un encuentro de la MLS. Lionel Messi, quien no tuvo una de sus noches destacadas, falló un penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido. El capitán de Las Garzas, acompañado por sus compatriotas Rodrigo De Paul, Tomás Avilés y Tadeo Allende, se encontró con un desafío complicado desde el inicio.

El penal errado ocurrió a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Messi cayó dentro del área tras un toque del defensor Djibril Diani.

Aunque el árbitro no sancionó la falta en un principio, decidió revisar la jugada en el VAR y finalmente cobró la infracción. En la ejecución del penal, Messi intentó picar la pelota, pero el arquero croata Kristijan Kahlina adivinó su intención y logró detener el disparo con su brazo derecho.

/Inicio Código Embebido/

MESSI WORLD CLASS PANENKA ?? pic.twitter.com/9yppFlPJS9 — Hater Central (@TheHateCentral) September 14, 2025

/Fin Código Embebido/

A lo largo del partido, Messi no logró ser gravitante y su equipo terminó siendo superado por un Charlotte FC que se posicionó en el tercer lugar de la tabla de la Conferencia Este de la MLS. El israelí Idan Toklomaty se destacó como el héroe de la noche al anotar un hat-trick.

Messi llegó a este encuentro tras haber disputado su último partido con la selección argentina en Buenos Aires, donde anotó dos goles en una victoria por 3-0 sobre Venezuela durante las Eliminatorias para el Mundial 2026.