Messi anotó un gol en el Inter Miami y festejó a lo Iron Man

El astro argentino Lionel Messi anotó el único gol para el Inter Miami en el empate 1-1 ante Charlotte FC y realizó un peculiar festejo en homenaje a Iron Man, uno de los superhéroes más famosos de Marvel.

El rosarino, capitán de la Selección argentina, recibió solo afuera del área tras un pase del lateral derecho Marcelo “Chelo” Weigandt y definió con su característico remate abierto que se metió en el ángulo interior derecho del arquero rival, el polaco Kristijan Kahlina.

