Mbappé: "Si no tuviera pasión, el mundo del fútbol ya me habría dado asco"

Kylian Mbappé dio una sincera entrevista en Francia y dio que hablar con sus declaraciones sobre la salud mental, el lado b del deporte de elite y su asco por el mundo del fútbol.

El delantero francés del Real Madrid señaló que su pasión por el deporte le permite seguir adelante a pesar de lo que lleva por detrás el fútbol: "Soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de solo venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores".

"Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo", agregó al respecto.

El campeón del mundo también se refirió a las fuertes criticas que recibió en su país cuando dejó al PSG para seguir su carrera en el Real Madrid y luego realizó un reclamo económico por una deuda: "No tengo nada contra el PSG, amo este club, tengo amigos ahí. Pero es el único medio para recuperar lo mío, algo que me gané con el sudor de mi frente".

El francés disputa su segunda temporada en el Real Madrid, la cual comenzó con él como figura, pero en la primera no todo fue alegría para "Kiki". Ante esto, el jugador señaló que busca apoyo en su casa y su familia.

Mbappé señaló que siente empatía con los que lo critican porque él cuando era joven "hacía lo mismo": "El boomerang que recibís es frustración. Pero, frente al público, nunca me he rebelado. Yo también estuve en el lugar de los que critican, más joven. No puedo culpar a los aficionados. Prefiero a la gente que vive que a los indiferentes", señaló.

"Lo importante es saber cuándo haces bien o no haces bien. Esa es la mayor fuerza de un campeón, su lucidez. Es lo que te permite no perder la cabeza, no estar en un mundo desligado de la realidad", agregó en diálogo con L' Equipe.

El delantero francés habló también de las responsabilidades que conlleva ganar mucho dinero y como este puede afectar: "Cuanto más dinero tenés, más problemas tenés. Hay gente que no ve que tu vida está cambiando. Quieren conservar la imagen de cuando eras niño, pero ya no eres el mismo".

"Nunca le aconsejaría a mi hijo meterse en el fútbol", agregó.

Mbappé también habló de los duros momentos del fútbol y aseguró que solo llora por el deporte cuando está lesionado porque no puede hacer nada al respecto.