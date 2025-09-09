Zidane podría convertirse en el entrenador de Francia tras el Mundial

FOTO: Deschamps y Zidane fueron campeones del mundo como jugadores en 1998.

El astro francés ex Real Madrid de España y campeón del mundo en 1998, Zinedine Zidane, podría convertirse en el entrenador de su selección tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exitoso ciclo de 13 años de Didier Deschamps en la selección de Francia pareciese que finalizará tras la participación de ´Les Bleus´ en la próxima Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en junio del año próximo.

El mediocampista campeón del mundo como jugador en 1998 dejaría su cargo en la selección de Francia tras haber conseguido el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2020/21 y sucesor sería nada más y nada menos que el astro Zidane, compañero de Deschamps en la Copa del Mundo de 1998 y figura excluyente de aquella edición de la competencia intercontinental.

El ex mediocampista del Real Madrid, justamente, dirigió únicamente al equipo de la capital española durante seis exitosos años en los que ganó cuatro títulos nacionales y siete internacionales. Desde su ida en 2021, el oriundo de Marsella se puso como objetivo dirigir a la selección de Francia y rechazó todo tipo de ofertas.

Sin embargo, el entrenador está a la espera de que finalice en tiempo y forma el ciclo de Deschamps al mando de la selección de Francia que el viernes inició su camino clasificatorio al Mundial ganándole 2-0 a Ucrania en la localidad polaca de Breslavia.