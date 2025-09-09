FOTO: Eliminatorias UEFA: Inglaterra, Noruega, Portugal y Francia se consolidan en la punta

Inglaterra venció 5-0 a Serbia en la sexta fecha del Grupo K de las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo.

Tras este contundente triunfo, “Los tres leones” sellaron el primer puesto de la tabla, con 15 unidades. Siete puntos de diferencia con el segundo combinado, Albania con 8 unidades.

Los 5 tantos del elenco comandado por el director técnico alemán Thomas Tuchel llegaron por las definiciones precisas de Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Marcus Rashford.

Durante el transcurso del primer tiempo, Inglaterra desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

En el minuto 33, el delantero Harry Kane abrió el marcador con un cabezazo potente dentro del área chica.

Dos minutos después, el extremo derecho Noni Madueke amplió la ventaja con una jugada individual que terminó con una definición precisa dentro del área chica.

En el complemento del encuentro, “Los tres leones” concretaron tres goles claves que se llaron la goleada en el Rajko Mitic Stadium, los mismos fueron realizados por Ezri Konsa, Marc Guéhi y Marcus Rashford.

Noruega aplastó 11-1 a Moldavia y se quedó con el primer lugar del Grupo I.

“Los Vikingos” superaron por una diferencia de 6 puntos a Italia, quien se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Una situación increíble que rompió con todo tipo de pronostico histórico.

Los 11 tantos fueron concretados por Felix Horn Myhre, Erling Haaland (repoker), Martin Ødegaard y Thelo Aasgaard (poker). El únco gol de Moldavia fue concretado por el marcador central noruego Leo Skiri Østigård.

En el primer tiempo, el combinado comandado por el director técnico Ståle Solbakken se dirigió al vestuario con 5 goles de ventaja, mientras que en la segunda parte concretaron 6 goles que sellaron una sorprendente masacre que quedará grabada en la historia de las Eliminatorias UEFA.

Portugal venció 3-2 a Hungría y se quedó con el primer puesto del Grupo F.

Los tres tantos de "Los Lusos" llegaron de la mano de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y João Cancelo. Mientras que los dos goles de "Los Magiares Mágicos" fueron realizados por Barnabás Varga (doblete).

Durante el transcurso del primer tiempo, Hungría sorprendió a Portugal con un gol a los 21, Barnabás Varga finalizó una jugada colectiva con un cabezazo preciso dentro del área chica.

Sin embargo, a los 36 minutos, Portugal igualó el tanteador. João Cancelo realizó el pase que terminó en la definición potente de Bernardo Silva.

En el complemento del partido, Cristiano Ronaldo y Barnabás Varga igualaron la disputa en 2-2. Pero, a los 41 minutos, el lateral João Cancelo destrabó el partido con un disparo preciso desde afuera del área, este tanto selló un contundente triunfo para el seleccionado dirigido por el director técnico Roberto Martínez.

Francia derrotó 2-1 a Islandia y se quedó con la punta del Grupo D.

Los dos goles de "Los Galos" fueron realizados por Kylian Mbappé y Bradley Barcola. Mientras que el único tanto del combinado del norte de Europa llegó de la mano de Andri Guðjohnsen.

Además, Francia jugó el segundo tiempo con un futbolista menos, porque el mediocampista Aurélien Tchouaméni recibió una tarjeta roja.

Durante la primera parte del duelo, Islandia abrió el marcador a los 21 minutos. Andri Guðjohnsen aprovechó un error de Francia en el armado de la ofensiva, robó la pelota y la envió al fondo de la red.

Sin embargo, a los 44 minutos, Kylian Mbappé concretó un disparo preciso desde los doce pasos y concretó el 1-1 en el final del tanteador de la primera parte.

En el complemento del encuentro, Francia desplegó una estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 17, Mbappé realizó el pase que terminó con la definición de Bradley Barcola, quien empujó la pelota al fondo del arco islandés y selló el 2-1 en el marcador.

Cinco minutos después, Francia perdió a un jugador de campo. Aurélien Tchouaméni realizó una fuerte entrada a la pelota que impactó en el tobillo de su rival, la falta fue revisada en el VAR y se retiró del campo de juego por una modificación de tarjeta amarilla a roja.

Por otra parte, Armenia venció 2-1 a Irlanda, Azerbaiyán igualó 1-1 con Ucrania, Albania venció 1-0 a Austria y Chipre empató 2-2 con Rumania.