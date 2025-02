Liverpool quedó eliminado de la FA Cup contra el último de la segunda división

Liverpool cayó este domingo por 1-0 frente al Plymouth Argyle, último clasificado de la segunda división de Inglaterra, y quedó la cuarta ronda de la FA Cup, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Home Park.

El único gol de encuentro lo convirtió el escocés Ryan Hardie de penal, a los 8 minutos del complemento.

/Inicio Código Embebido/

THEY'VE DONE IT!!!@Argyle HAVE DEFIED THE ODDS. THEY'VE BEATEN @LFC ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/aK6JGKO5lW