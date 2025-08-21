En vivo

Deportes

Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez

El mediocampista dejó River para sumarse al club de Liniers.

21/08/2025 | 17:34Redacción Cadena 3

FOTO: Manuel Lanzini

Vélez oficializó este jueves la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Racing.

El mediocampista ofensivo de 32 años firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación del equipo en la presente temporada.

El club de Liniers anunció la llegada del ex River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un video difundido por la institución, el futbolista saludó a la hinchada: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

Lanzini llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién fue presentado como refuerzo de Vélez? El mediocampista Manuel Lanzini fue presentado oficialmente.

¿De qué club proviene Lanzini? Lanzini proviene de River Plate, donde fue marginado del plantel.

¿Cuándo fue presentado Lanzini? Lanzini fue presentado oficialmente el 21 de agosto de 2025.

¿Por cuánto tiempo firmó Lanzini con Vélez? Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué competiciones afrontará Vélez con Lanzini? Participará en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

