La UEFA dio a conocer el estadio que albergará la final de la Champions 2027

El Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, será la sede del partido decisivo por el título del torneo más importante del viejo continente.

11/09/2025 | 23:40Redacción Cadena 3

FOTO: El Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, será el recinto qeu recibirá la final de la Champions League 2027. (Foto NA: @UEFA)

El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció este jueves que el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, será la sede de la final de la Champions League 2027, y albergará el decisivo duelo de la competencia por segunda vez en su historia.

Con el antecedente de la victoria del Liverpool por 2-0 frente al Tottenham en 2019, el recinto donde el cuadro “colchonero” hace de local fue designado como el escenario del evento más importante del torneo europeo.

El estadio ubicado en la capital española, que cuenta con una capacidad de 70 mil personas, presenciará a un nuevo campeón del certamen internacional, que tiene al Paris Saint-Germain como el vigente ganador tras golear 5-0 al Inter de Milán de Lautaro Martínez.

Por otro lado, Madrid dejó en claro que es una ciudad que cuenta con los recursos necesarios para recibir dicho espectáculo, dado que el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid (clásico del elenco rojiblanco), fue sede de cuatro finales; el cruce entre Bayern Múnich e Inter de Milán en la temporada 2009/10 fue la más reciente, con triunfo del equipo italiano por 2-0.

Lectura rápida

¿Qué estadio acogerá la final de la Champions League 2027?
El Estadio Metropolitano será la sede.

¿Quién es el actual campeón de la competición?
El vigente campeón es el Paris Saint-Germain.

¿Cuándo se jugará la final?
La final de la Champions League 2027 se llevará a cabo en esa fecha, aunque aún no se especificó el día exacto.

¿Qué capacidad tiene el Estadio Metropolitano?
La capacidad del estadio es de 70 mil personas.

¿Qué final se jugó anteriormente en el Estadio Metropolitano?
La final entre Liverpool y Tottenham en 2019 fue la más reciente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

