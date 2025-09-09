La marca que podría conseguir Messi incluso sin jugar ante Ecuador

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, podría conseguir un nuevo logro en su inigualable carrera incluso pese a su ausencia en el partido de esta noche ante Ecuador.

Esto se debe a que Messi, quien sigue brillando a sus 38 años, es el máximo goleador en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El astro argentino llegó a las ocho anotaciones gracias a su doblete ante Venezuela el jueves pasado en la goleada por 3-0 y superó al colombiano Luis Díaz.

De esta manera, Messi, podría ser el máximo goleador en una edición de las Eliminatorias Sudamericanas por primera vez en su carrera y todo esto sin jugar en la última fecha ante Ecuador.

La única manera de que esto no ocurra sería si Luis Díaz o el boliviano Miguel Terceros hacen un doblete este martes jugando para sus respectivas selecciones (Bolivia recibirá a Brasil y Colombia visitará a Venezuela).

Esta fue la sexta participación de Messi en una Eliminatoria Sudamericana, ya que también disputó los clasificatorios para los Mundiales de Alemania 2006 (no hizo goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles).

La ocasión en que más cerca había estado de ser el goleador fue en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, en las que convirtió en 10 ocasiones, solo una menos que el uruguayo Luis Suárez.

Todos los goles de Messi en estas Eliminatorias Sudamericanas

Un gol en el triunfo 1 – 0 ante Ecuador en la fecha 1

Doblete en el triunfo 2 – 0 ante Perú en la fecha 4

Triplete en el triunfo 6 – 0 ante Bolivia en la fecha 10

Doblete en el triunfo 3 – 0 ante Venezuela en la fecha 17