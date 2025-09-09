Por qué no juega Lionel Messi contra Ecuador

FOTO: Lionel Messi marcó dos de los tres goles de la victoria ante Venezuela.

La Selección Argentina enfrenta esta noche a su par de Ecuador con la notoria ausencia de su astro y capitán Lionel Messi. El mediocampista del Inter Miami de Estados Unidos acordó con el entrenador Lionel Scaloni volver al Estado de Florida y descansar, ya que está retornando de una lesión.

La baja del delantero se debe a que el entrenador decidió darle descanso y el futbolista optó por regresar a Estados Unidos.

“Hablé y decidió que descansara. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar el viaje para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo” declaró tras su doblete ante Venezuela el jueves.

A principios del mes de agosto, Messi pidió el cambio en un partido de la Leagues Cup ante el Necaxa de México por una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. El rosarino aseguró que lo "dejó parado 15 días, me cortó el ritmo, me volví a no sentir cómodo... Se viene una seguidilla importante. Espero terminar bien el año para después arrancar bien la pretemporada".