Deportes

Kun Agüero apoyó a Milei y hubo polémica: "No tener para comer existe hace años"

Dijo que “hay que apoyar lo que hoy está” y sus dichos se viralizaron. Un sector lo respaldó, mientras que otros lo acusaron de descontextualizar la crisis.

17/09/2025 | 18:21Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte polémica con el Kun Agüero por su apoyo a Milei: lo tildaron de "desclasado" en las redes

El ex futbolista Sergio Agüero apoyó al gobierno del presidente Javier Milei y despertó una fuerte polémica en las redes sociales.

Consultado por los periodistas sobre su mirada respecto de las medidas de la actual gestión, el “Kun” respondió: "Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está", cerró Agüero.

Las declaraciones del “Kun” se viralizaron rápidamente y generaron una marcada división de opiniones: un sector lo respaldó, señalando que su testimonio refleja la dura realidad que atraviesan muchas familias argentinas; otro lo criticó, acusándolo de descontextualizar la situación social y económica del país y tildándolo de “desclasado”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra, desatando un nuevo debate sobre la percepción de los problemas sociales y la política en el ámbito del fútbol, un espacio donde los íconos deportivos ejercen una influencia que trasciende las canchas.

Cada palabra de estos referentes futbolísticos tiene un fuerte peso para la sociedad, por eso es muy importante que sus opiniones sean analizadas con responsabilidad, ya que su impacto va más allá del deporte y puede influir en el pensamiento colectivo, especialmente en tiempos de polarización política y económica.

Lectura rápida

¿Qué dijo Agüero sobre Milei? El ex futbolista apoyó al gobierno actual y afirmó que “hay que apoyar lo que hoy está”.

¿Cómo reaccionó la gente? Sus declaraciones generaron una división de opiniones en redes sociales, con apoyo y críticas hacia su postura.

¿Qué lo acusaron de hacer? Lo criticaron por descontextualizar la crisis social y económica del país, tildándolo de “desclasado”.

¿Cuál es la influencia de Agüero? Su opinión es relevante en la sociedad, trascendiendo el ámbito deportivo e impactando el pensamiento colectivo.

¿Por qué es importante su opinión? Las palabras de iconos deportivos pueden influir en el debate público, especialmente en tiempos de polarización.

[Fuente: Noticias Argentinas]

