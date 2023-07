Javier Castrilli: "Lo menos confiable en el fútbol argentino son los árbitros"

Javier Castrilli es un ex árbitro que llegó a dirigir el Mundial de 1998, actualmente realiza capacitaciones arbitrales en el fútbol chileno. En diálogo con “La Central Deportiva” analizó el mal momento del arbitraje en el fútbol argentino.

"Hay varios árbitros que no tienen nivel para dirigir", declaró Castrilli, que además agregó: "Yo echaría a 4 o 5 árbitros de movida, algunos son internacionales, no sirven ni para espiar, no se puede hacer beneficencia y cuidar a los árbitros, lo que hay que hacer es cuidar al fútbol".

El ex árbitro se refirió a la actualidad del fútbol argentino y declaró: “Está todo podrido, lugar en donde ponés el dedo sale pus. Esta es la patética realidad de nuestro fútbol".

Además, Castrilli habló sobre el manejo del VAR: "Al sistema del VAR lo provee la empresa 'Mediapro', y la gente tiene que saber que a las líneas las tira el pulso de la mano del operador, no la tecnología".

También se refirió a las declaraciones del “Kily” González después del partido ante Boca: "Los entrenadores se sienten desprotegidos, están jugando con su trabajo y les toman el pelo".

Analizando la jugada del gol anulado a Corvalán, en el partido entre Unión y Boca, Castrilli declaró: "Las imágenes de la jugada del gol de Unión son insoslayables".

Castrilli también habló sobre Beligoy, quien hoy es el director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional: “Federico Beligoy es un ente funcional a los intereses del poder". Además, agregó: "El hincha no le puede echar la culpa al árbitro. El problema es estructural. Tenés que pedirle a tu presidente que vote para echar a Beligoy”.

"Los árbitros fueron perdiendo la libertad, eso es lo peor que puede pasar, a veces tienen mucho miedo de perder el trabajo", declaró.

Entrevista de La Central Deportiva.