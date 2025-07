Inter Miami goleó a New York Red Bulls con una actuación estelar de Messi

En una noche electrizante en Nueva Jersey, Inter Miami aplastó 5-1 a New York Red Bulls por una nueva fecha de la Major League Soccer, con Lionel Messi y Luis Suárez como grandes protagonistas.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano mostró una versión demoledora, revirtiendo un mal inicio para terminar goleando con autoridad.

El primer golpe lo dio el local: a los 14 minutos, Alexander Hack empujó a la red un centro de Emil Forsberg tras un córner y abrió el marcador para los Red Bulls. Sin embargo, la ventaja duró poco.

PECHO Y A COLOCAR, GOAT. Otro golazo de Leo Messi, para sellar su DOBLETE y el triunfo 5-1 del Inter Miami ante New York Red Bulls por la #MLS . ?? @MLS on Apple pic.twitter.com/g4X1dywYzP

A los 24 minutos, una asistencia magistral de Messi encontró a Jordi Alba, que definió con zurda al ángulo para el 1-1. Tres minutos después, Telasco Segovia aprovechó una habilitación de Alba y dio vuelta el resultado con un remate desde el centro del área.

Antes del descanso, el equipo de Florida amplió la ventaja con otro tanto de Segovia, esta vez tras una jugada iniciada por Federico Redondo. Así, Inter Miami se fue al entretiempo ganando 3-1, con Messi cada vez más determinante y el rival sin respuestas defensivas.

SOLO EL GOAT, SOLO ÉL PUEDE VER ESE PASE. Asistencia TOP de Leo Messi para Jordi Alba, quien no falló y marcó el 1-1 parcial del Inter Miami ante New York Red Bulls.



?? @MLS on Apple pic.twitter.com/1bFtWuOYlW