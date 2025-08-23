En vivo

Deportes

Instituto y un presente que preocupa: perdió 1-0 con San Lorenzo y no levanta

El encuentro se disputó en el Nuevo Gasómetro. Salinardi, a los 2 minutos del complemento, marcó el tanto del triunfo para el "Ciclón". "La Gloria" quedó 13° en la Zona B, con 5 puntos y hace 5 partidos que no gana.

23/08/2025 | 16:30Redacción Cadena 3

FOTO: Instituto no pudo con San Lorenzo y sigue en el fondo. (Foto: IACC)

San Lorenzo logró este sábado un triunfo clave en medio de un clima institucional tenso: venció 1-0 a Instituto en el Nuevo Gasómetro, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El único gol del partido lo convirtió Branco Salinardi, al minuto del segundo tiempo, luego de un córner que expuso nuevamente las falencias defensivas del equipo cordobés. Fue el primer tanto del delantero en su debut como titular con la camiseta azulgrana.

El encuentro, arbitrado por Fernando Echenique con la asistencia de Jorge Baliño en el VAR, comenzó bajo una fuerte presión de los hinchas locales, que antes del inicio expresaron su descontento con la dirigencia con un mensaje contundente: “Renuncien todos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En lo futbolístico, el primer tiempo careció de situaciones claras. San Lorenzo intentaba hacerse del balón, pero sin profundidad; mientras que Instituto apostaba a los contragolpes de Luna y Puebla, con Romero como referencia de área. Sin embargo, ninguno logró romper el cero antes del descanso.

El quiebre llegó apenas iniciado el complemento: un córner derivó en el gol de Salinardi, que aprovechó la desatención defensiva de la Gloria. Desde allí, el local administró la ventaja y resistió los intentos del equipo de Daniel Oldrá, que buscó variantes con el ingreso de Albarracín, Lázaro y Fonseca, pero sin éxito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, Instituto quedó en la 13ª posición de la Zona B con apenas 5 puntos en 6 partidos, y sigue a 5 unidades de Talleres y Aldosivi, equipos hoy comprometidos en la lucha por la permanencia. La derrota obliga al Albirrojo a mirar de reojo la tabla del descenso.

San Lorenzo, en tanto, se llevó un triunfo muy necesario en medio de su crisis dirigencial, aliviando momentáneamente las tensiones.

En la próxima fecha, la séptima, Instituto recibirá a Independiente el viernes 29 de agosto, desde las 21.15, en Alta Córdoba.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera; Elías Báez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Jonás Acevedo, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

