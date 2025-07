Heinze se sumó al cuerpo técnico de un club grande de la Premier League

Arsenal oficializó este martes la incorporación de Gabriel Heinze al cuerpo técnico del primer equipo como asistente de Mikel Arteta.

El exentrenador de Newell’s ocupará el puesto de asistente principal, en reemplazo de Carlos Cuesta, quien dejó la institución para sumarse al Parma.

Welcome, Gabriel ??



We are delighted to announce the appointment of Gabriel Heinze to our coaching staff as men’s First Team Coach ??