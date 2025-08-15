Gallardo luego del empate de River frente a Libertad: “Me preocupó el primer tiempo”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que “le preocupó el primer tiempo” del empate de este jueves ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero reconoció que “en la segunda parte mejoraron muchísimo”.

En la conferencia de prensa posterior a la igualdad sin goles en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, Paraguay, el “Muñeco” comparó el desempeño de sus dirigidos en las dos etapas del encuentro y observó una mejoría en el complemento.

“En la primera parte no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, empezamos a conectar pases hacia adelante. Es lo que me deja tranquilo y lo que me estimula”, comenzó. Y añadió: “necesitamos generar. La postura del equipo fue diferente desde el juego y desde la mentalidad en la segunda mitad”.

En la misma línea, el director técnico del cuadro de Núñez explicó las modificaciones realizadas al comienzo de la etapa complementaria en la que dio ingreso desde el banco de suplentes a Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero, dos futbolistas de lo mejor que mostró el equipo ante los paraguayos.

“Cuando no fluis como equipo, necesitas cambiar. No solo desde la postura sino también desde el juego. Nacho y Juanfer dieron calidad de pase y el equipo se empezó a contagiar. Lo que vimos en el segundo tiempo es lo que más nos representa. Es a lo que queremos llegar y lo que quiere el hincha”, sentenció.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, explicó la importancia del volante ofensivo colombiano en la creación de juego del “Millonario”.

“Hoy Juanfer estuvo mejor que en el partido contra Independiente (igualdad 0-0 por la fecha 4 del Torneo Clausura). Estuvo más fino y si él está bien, eso nos da más variantes. Cuando toca la pelota nos genera situaciones que solo los que tienen ese talento lo pueden hacer”, destacó Gallardo.

Por último, el entrenador más ganador en la historia de la institución riverplatense le restó importancia a la falta de gol de sus dirigidos en los últimos partidos e hizo hincapié nuevamente en el rendimiento de los últimos encuentros.

“A veces sos certero y tenés la posibilidad de concretar lo que generas y a veces no. No es algo que nos va a generar un karma. En pocos partidos hicimos muchos goles, ahora no estamos convirtiendo. Me preocupó más lo del sábado con Independiente y lo del primer tiempo de hoy”, concluyó.