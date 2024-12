Flojo Boxing Day para los argentinos: perdieron Enzo, "Dibu", Garnacho y "Cuti"

Los jugadores de la Selección argentina Enzo Fernández, Emiliano “Dibu” Martínez, Alejandro Garnacho y Cristian “Cuti” Romero tuvieron una floja jornada de Boxing day en la Premier League debido a las derrotas de sus respectivos equipos, el Chelsea, el Aston Villa, el Tottenham y el Manchester United.

El único futbolista argentino que logró ganar en esta jornada especial fue Alexis Mac Allister.

El Chelsea , que marcha segundo en la Premier League, se había puesto en ventaja gracias a un gol de Cole Palmer en el primer tiempo, pero el Fulham lo dio vuelta gracias a los tantos del galés Harry Wilson y del brasilero Rodrigo Muñiz a los 82 y 95 minutos, respectivamente, para quedarse con una valiosa victoria en condición de visitante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mediocampista Enzo Fernández disputó todo el encuentro y fue titular en su equipo.

Esta derrota dejó al Chelsea con 35 puntos luego de 18 fechas disputadas, a cuatro unidades del líder Liverpool, que tiene dos partidos menos. Incluso podría caer a la tercera colocación en caso de que el Arsenal le gane este viernes al Ipswich Town.

Por otra parte, el Aston Villa del “Dibu” Martínez sufrió una durísima derrota por 3-0 ante el Newcastle.

El equipo que tiene como una de sus principales figuras al arquero argentino ya estaba en desventaja con solo un minuto de juego por el tremendo golazo de Anthony Gordon. Las cosas se complicaron aún más para los dirigidos por el español Unai Emery por la expulsión del colombiano Jhon Durán a los 31 minutos.

Los otros goles del Newcastle llegaron en el complemento, de la mano del sueco Alexander Isak y el brasilero Joelinton.

Con este resultado, el Aston Villa cayó al noveno lugar, mientras que el Newcastle quedó quinto con 29 puntos.

Resumen del partido: (Imágenes ESPN)

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El Manchester United del delantero argentino Alejandro Garnacho cayó 2-0 con el Wolverhampton (con goles de Matheus Cunha y Hwang Hee-chan) y se ubicó en el puesto catorce de la tabla de posiciones de la Premier League.

Con esta derrota, la situación de “Los Diablos Rojos” se complejizo. Los dirigidos por el entrenador portugués Ruben Amorim se encuentran a tan solo ocho puntos de la temerosa zona de descenso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Tottenham del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero perdió 1-0 con el Nottingham Forest (gol del sueco Anthony Elanga a los 28 minutos) y se mantiene merodeando en mitad de tabla, con solo 23 puntos.

El Liverpool venció 3-1 al Leicester City en el encuentro por la fecha dieciocho de la Premier League.

Los tres goles de “Los Rojos” fueron concretados por el extremo izquierdo neerlandés Cody Gakpo, el mediocampista británico Curtis Jones y el extremo derecho egipcio Mohamed Salah. Además, el mediocampista ofensivo argentino Alexis Mac Allister repartió dos asistencias que cambiaron la ecuación del marcador.

/Inicio Código Embebido/

A goal for Curtis on his ??th #PL appearance ???? pic.twitter.com/UwV2sGer3f