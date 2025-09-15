FIFA realizó el sorteo del Mundial Femenino de Futsal: Argentina en el grupo A
El certamen se disputará en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre.
15/09/2025 | 17:39Redacción Cadena 3
FOTO: La FIFA realizó el sorteo del primer Mundial Femenino de Futsal.
Este lunes se llevó a cabo en el BGC Arts Center de Taguig, Filipinas, el histórico sorteo de la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal.
Con la conducción de Mara Aquino y la presencia de Kasra Haghighi, director de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, se definieron los grupos de la fase inicial que dará inicio a un certamen sin precedentes en el calendario internacional.
Argentina quedó ubicada en el Grupo A junto a Filipinas, Polonia y Marruecos, en una zona que parece abierta y donde la “Albiceleste” buscará meterse entre las dos primeras para avanzar a los cuartos de final.
El partido inaugural del certamen será protagonizado por las locales, que se medirán ante Polonia, mientras que Argentina debutará frente a Marruecos.
En total, serán 16 selecciones las que buscarán quedarse con el primer trofeo de la historia en esta categoría. El formato de la competencia será simple: los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a eliminación directa.
La gran final está programada para el 7 de diciembre en Manila. La Selección argentina, que llega con una base sólida y jóvenes promesas, buscará ser protagonista y soñar con subirse al podio en la primera edición de este histórico torneo.
[Fuente: Noticias Argentinas]