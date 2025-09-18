En vivo

Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo y deberá revertir la serie en La Plata

Fue 2-1 en el estadio Maracaná por la ida de cuartos de final del torneo. Pedro y Varela notaron para el “Mengao”. Carrillo descontó para “El Pincha”. 

18/09/2025 | 23:50Redacción Cadena 3

FOTO: "El Pincha" perdió en Río de Janeiro y tendrá que ganar en su casa.

Estudiantes de La Plata cayó este jueves a la noche como visitante por 2 a 1 frente a Flamengo de Brasil y mantiene así intactas las chances de pasar de ronda, aunque estará obligado a ganar, en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El delantero Pedro abrió el marcador para el “Mengao”, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja, a los 9 minutos del mismo período.

Cuando parecía que ese marcador iba a perjudicar demasiado a Estudiantes en la revancha, apareció Guido Carrillo para descontar, cuando iban 45 minutos del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37 minutos del segundo periodo por doble amarilla.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo se lleva a cabo? El encuentro se desarrollará este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido? Se jugará en el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido como Maracanã.

¿Cómo seguir el encuentro? Será posible verlo por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Cómo llegan los equipos? Estudiantes eliminó a Cerro Porteño, mientras que Flamengo es uno de los favoritos del torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

