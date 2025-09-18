Estudiantes cayó en Brasil ante Flamengo y deberá revertir la serie en La Plata

FOTO: "El Pincha" perdió en Río de Janeiro y tendrá que ganar en su casa.

Estudiantes de La Plata cayó este jueves a la noche como visitante por 2 a 1 frente a Flamengo de Brasil y mantiene así intactas las chances de pasar de ronda, aunque estará obligado a ganar, en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El delantero Pedro abrió el marcador para el “Mengao”, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja, a los 9 minutos del mismo período.

Cuando parecía que ese marcador iba a perjudicar demasiado a Estudiantes en la revancha, apareció Guido Carrillo para descontar, cuando iban 45 minutos del complemento.

Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37 minutos del segundo periodo por doble amarilla.

