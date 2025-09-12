Estos son los árbitros para los cuartos de la Copa Libertadores y Sudamericana

La Conmebol confirmó este viernes las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancias que se disputarán entre el 16 y el 18 de septiembre.

El duelo estelar entre River Plate y Palmeiras en el Más Monumental contará con la conducción del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que su compatriota Juan Soto estará a cargo del VAR. Un día antes, en Liniers, el choque entre Vélez Sársfield y Racing tendrá como árbitro principal al brasileño Wilton Sampaio, acompañado por Rodolpho Toski desde la cabina.

Por su parte, Estudiantes de La Plata abrirá su serie de cuartos de final frente a Flamengo en el Maracaná, con el colombiano Andrés Rojas como juez principal y Nicolás Gallo en el VAR. En Quito, el cruce entre Liga Deportiva Universitaria y São Paulo será dirigido por el argentino Yael Falcón Pérez, con Jorge Baliño en el apoyo tecnológico.

En la Copa Sudamericana, los equipos argentinos también tendrán protagonismo. Lanús recibirá a Fluminense con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en La Paz, Bolívar y Atlético Mineiro se medirán bajo la conducción del peruano Kevin Ortega. Ese mismo día, Independiente del Valle enfrentará a Once Caldas con el chileno Piero Maza como máxima autoridad.

La agenda de cuartos se completará en Lima con el choque entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que contará con el brasileño Ramón Abatti como árbitro principal y Wagner Reway en el VAR.

Con las ternas ya definidas, la expectativa crece de cara a una semana cargada de fútbol internacional, donde cada decisión arbitral puede inclinar la balanza en series que prometen paridad y alto voltaje competitivo.