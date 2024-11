El "Tata" Martino habló de por qué deja el Inter Miami

Gerardo “Tata” Martino no seguirá siendo el entrenador del equipo de Lionel Messi, el Inter Miami, y este viernes explicó por primera vez el motivo por el cual no seguirá dirigiendo al equipo que el año que viene jugará el Mundial de Clubes.

El “Tata” participó de una conferencia de prensa junto al dueño del club Jorge Mas y el presidente de operaciones Raúl Sanllehí en la que explicó que deja el club por “motivos personales”.

/Inicio Código Embebido/

Thank you, Tata ????



Head Coach Gerardo ‘Tata’ Martino leaves the club due to personal reasons.



Details: https://t.co/T6FXyXuRbH pic.twitter.com/NQ3OVKBI80 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 22, 2024

/Fin Código Embebido/

“Tengo que dejar Inter por motivos personales. No podemos volver el año próximo. De más está decir que hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad de haber trabajado en este club que demanda mucho y todavía tiene mucho por hacer”, comenzó la conferencia.

El entrenador argentino explicó que había tomado la decisión de dejar el cargo antes del duelo entre el equipo de Messi y el Atlanta United en los Playoffs de la MLS, en los que el Inter cayó y quedó eliminado ya que “no quería que haya un motivo de distracción”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Martino también explicó que estos “motivos personales” por los que deja su cargo en el conjunto rosa lo tendrán un tiempo alejado del trabajo.

"He trabajado tan poco en el fútbol argentino que no sé si lo considero viable. Me animaría a decir que no, pero tampoco cierro las puertas. La realidad es que yo no voy a trabajar por varios meses del año próximo, no hay nada que hablar respecto a eso y mucho menos dónde”, agregó.