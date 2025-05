Natalia Oreiro rompió el silencio tras la polémica por rechazar sacarse una foto

Natalia Oreiro se convirtió en el centro de una controversia tras la viralización de un video en el que se la ve rechazando fotos con fans mientras paseaba por San Telmo junto a su esposo, Ricardo Mollo, y su hijo.

La reacción de la actriz, que muchos tildaron de “mala onda” en redes sociales, generó una ola de críticas. Este martes, la intérprete de Que digan lo que quieran decidió salir al cruce en un vivo de Instagram, donde explicó el contexto de su actitud y defendió su derecho a establecer límites.

“Me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer. Decir que no, no está mal. No estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino del otro”, comenzó Oreiro, visiblemente reflexiva. La actriz relató que el episodio ocurrió durante un domingo en familia, mientras disfrutaban de una feria de artesanos en el barrio porteño. “Estábamos con mi pareja y mi hijo paseando como cualquier familia. A veces me olvido que no somos como cualquier familia, pero me encantaría poder serlo para tener la libertad de pasear”, confesó.

Según su relato, la situación se tornó incómoda cuando, tras sacarse fotos amablemente con algunos fans, una persona comenzó a filmarla de cerca sin su consentimiento, mientras estaba junto a su hijo menor de edad. “No me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor y no elige esto”, explicó.

Natalia Oreiro explica el vídeo que se viralizó en San Telmo donde ella se niega a una foto ???? pic.twitter.com/Y6E9T4amb2 — Guido Zaffora (@GZaffora) May 6, 2025

A pesar de pedirle a la persona que dejara de grabar, esta insistió, lo que generó una creciente aglomeración. “Había cada vez más gente y mi hijo se va. Desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar. En un lugar con mucha gente en la vía pública, me da miedo perderlo”, añadió.

Oreiro, conocida por su cercanía con el público, lamentó que su reacción haya sido malinterpretada y que se generara una “pequeña polémica”. “Siempre fui una persona muy agradecida. Valoro la importancia de los fans en mi carrera y actúo en consecuencia. Pero eso no quiere decir que esté disponible todo el tiempo. Soy una persona común, con un trabajo extraordinario, y me gusta disfrutar como una familia normal”, reflexionó. Tajante, agregó: “Cuando estoy con mi hijo, no me gusta que me invadan”.

[AHORA] "No, por favor": en San Telmo, un tiktoker le pidió una foto a Mollo y Natalia Oreiro se negó. ?? https://t.co/kvrjiYU85Y pic.twitter.com/DuL3RzzJ7d — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 5, 2025

La actriz cerró su descargo con un pedido de empatía: “Si no se entendió, lo lamento mucho. Me parece importante que se respete eso. Hagamos más amor”.