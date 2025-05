Efemérides: eventos históricos de relevancia ocurridos un 7 de mayo

1919

María Eva Duarte nació en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. En 1945, contrajo matrimonio con Juan Domingo Perón y se transformó en primera dama un año más tarde. Su incansable lucha por los derechos de los trabajadores y el sufragio femenino le valió una gran consideración entre el pueblo argentino. (Hace 106 años)

1892

Josip Broz, conocido como Tito, nació en Kumrovec, actual Croacia. Ejerció el liderazgo de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su fallecimiento en mayo de 1980. (Hace 133 años)

1861

Rabindranath Tagore, poeta y filósofo bengalí, vio la luz en Jorasanko, cerca de Calcuta, India. En 1913, se convirtió en el primer asiático laureado con el Premio Nobel de Literatura. (Hace 164 años)

1840

El compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky nació en Votkins. Su vida estuvo marcada por la pérdida de su madre a los 14 años y por su admiración hacia Mozart, elementos que influyeron en su obra, como la famosa "Obertura 1812". (Hace 185 años)

1833

En Hamburgo, Alemania, nació el célebre pianista y compositor romántico Johannes Brahms. (Hace 192 años)

1812

El poeta y dramaturgo inglés Robert Browning llegó al mundo en Camberwell, Reino Unido. En 1868, su obra poética "The Ring and the Book" le otorgó gran reconocimiento. (Hace 213 años)

1711

David Hume, importante filósofo, economista e historiador escocés, nació en Edimburgo, Escocia. Su ensayo "Del suicidio" es considerado una de sus obras más destacadas. (Hace 314 años)

1825

Falleció en Viena, Austria, Antonio Salieri, compositor de óperas italiano y maestro de figuras ilustres como Beethoven y Schubert. Su ópera "Falstaff", compuesta en 1799, es reconocida entre sus obras. (Hace 200 años)

1525

En Muhlhausen, Alemania, fue torturado y ejecutado Thomas Munzer, un teólogo protestante que lideró a los campesinos en una lucha por la igualdad en un contexto de opresión. Cerca de 100.000 insurgentes murieron en estos enfrentamientos. (Hace 500 años)

973

Otón I, rey franco oriental y emperador romano germánico, falleció en Memleben, actual Alemania. Conocido por reorganizar el reino alemán, fue fundamental en la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. (Hace 1052 años)

El acontecimiento más destacado de este día es el nacimiento de María Eva Duarte en 1919, quien se consolidó como un ícono en la política argentina debido a su trabajo por los derechos sociales y su influencia en el ámbito político tras su matrimonio con Juan Domingo Perón.

