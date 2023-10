El Barcelona utilizará el logo de los Rolling Stones en su camiseta

El Barcelona de España utilizará el logotipo de los Rolling Stones, la lengua y los labios, para reemplazar al de Spotify en la camiseta, y lo estrenará en el clásico ante Real Madrid.

Los Stones tienen un currículum más que sobrado para ser candidatos en aparecer en la camiseta del conjunto culé, pero fueron escogidos en este preciso momento porque el viernes 20 de octubre sacan a la luz su nuevo disco, Hackney Diamonds, el primero con canciones nuevas de estudio desde 2005.

DONE DEAL! ????

??????? FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 ?? pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp