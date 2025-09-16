En vivo

Deportes

El Arsenal le ganó al Athletic Club en San Mames en el arranque de la Champions

Los de Mikel Arteta vencieron al equipo vasco por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.  

16/09/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: Arsenal y Athletic Club juegan en el arranque de la Champions. (Foto:@Athletic_en)

El Arsenal comenzó la Champions League con el pie derecho y venció al Athletic Club en San Mames en el arranque del torneo.

Los dirigidos por Mikel Arteta vencieron al conjunto vasco por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard en el segundo tiempo.

En desarrollo

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo? El partido entre Athletic Club y Arsenal por la fase de grupos de la Champions League.

¿Cuándo es el partido? Este martes a las 13.45 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el partido? En el Estadio de San Mamés.

¿Cómo se puede ver en vivo? A través de Fox Sports y Disney+, además de medios digitales como Flow y Directv Go.

¿Qué busca el Arsenal en este partido? Iniciar la fase de grupos de la mejor manera, luego de ser semifinalista en la edición anterior.

[Fuente: Noticias Argentinas]

