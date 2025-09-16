El Arsenal le ganó al Athletic Club en San Mames en el arranque de la Champions

FOTO: Arsenal y Athletic Club juegan en el arranque de la Champions. (Foto:@Athletic_en)

El Arsenal comenzó la Champions League con el pie derecho y venció al Athletic Club en San Mames en el arranque del torneo.

Los dirigidos por Mikel Arteta vencieron al conjunto vasco por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard en el segundo tiempo.

En desarrollo

