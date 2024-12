Diego Milito ganó las elecciones y es el nuevo presidente de Racing

El ídolo Diego Milito es el nuevo presidente de Racing, junto a Hernán Lacunza como su vicepresidente primero y Martín Ferré como vice segundo, al vencer a Christian Devia y Víctor Blanco en las elecciones del club que se llevaron a cabo a lo largo de hoy.

El triunfo de la agrupación "Racing Sueña", que contó con el apoyo de otras como Racing Cambia, Más Racing, Movimiento 19 de Noviembre, Por y Para Racing, Todo por Racing, Agrupación La Acadé, Racing Vuelve y Racing de los Socios, se impuso por un amplio margen ante sus pares de "Racing Gana".

Resultados oficiales

Racing Sueña: 10.267 votos (60,08%)

Racing Gana y Avanza: 6.787 votos (39,71%).

Votos en blanco: 36 (0,21%).

17.090 socios, de los 37.360 que estaban habilitados para las elecciones (45,74%), se acercaron a votar, lo que representa un récord absoluto para los comicios del club de Avellaneda.

En un día histórico, con una participación récord de socios y socias (con 17.090 sufragios, 45,74% del padrón habilitado), Racing Sueña, con el trinomio Diego Milito-Hernán Lacunza-Martín Ferré, se impuso en las elecciones presidenciales a Racing Gana y Avanza (Christian… pic.twitter.com/khARdYNmwd — Racing Club (@RacingClub) December 15, 2024

Las dos barras de Racing se cruzaron en las calles aledañas al club y hubo corridas y disparos por lo que tuvo que actuar la Policía para frenar los ataques.

Dentro de las propuestas presentadas por Milito están contar con Costas para el año 2025, debido al gran año 2024, pero a su vez están convencidos de que el indicado para hacerse cargo de las divisiones inferiores de la institución es Miguel Gomis, hombre clave en la formación del ex Inter de Milán.

Asimismo, desde "Racing Sueña" ven de vital importancia fomentar los deportes amateurs en el club, por lo que Delfina Merino, ex integrante de la Selección Argentina femenina de Hockey sobre césped, será la encargada de dirigir los mismos.

Milito asumiría su nuevo cargo como mandamás de La Academia por los próximos cuatro años a partir del jueves 19 de diciembre.

Primeras palabras de Milito tras ganar las elecciones.

El flamante presidente de Racing agradeció a todos los hinchas que lo eligieron como el próximo mandamás del club, y entre lágrimas, prometió "dejar la vida" para proteger a los que "le dieron la posibilidad de cumplir su sueño.

"Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Discúlpenme la emoción, pero quiero agradecer. Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club, por proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño", declaró Milito entre lágrimas en medio de sus festejos tras las elecciones en Racing.

LÁGRIMAS... ¡¡LÁGRIMAS DE PRINCIPE!! Diego Milito es pura emoción luego de ser elegido PRESIDENTE de Racing, en una elección histórica para La Academia.



?? #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/uRLTeSg3t6 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

